لندن : أصر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الانكليزي لكرة القدم أن فشل فريقه في الأسابيع الاخيرة بالمنافسة على الألقاب لا يخفي التطوّر الذي بلغه في الموسم الأخير للمدرب الألماني يورغن كلوب في أنفيلد.

وراهن العديد من عشاق الكرة المستديرة على مقدرة الـ "ريدز" على تحقيق رباعية تاريخية، بعد فوزه بكأس الرابطة في شباط (فبراير بفوزه على تشلسي بنتيجة 1- 0)

أبريل القاتل

لكن ليفربول خسر بعد ذلك أمام منافسه اللدود مانشستر يونايتد في ربع نهائي الكأس، ثم خرج من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، قبل أن يتلاشى أمله في السباق على لقب الدوري الإنكليزي خلال أسبوعين مدمرين في نيسان (أبريل).

ونتيجة لذلك، حُرم كلوب من إنهاء مسيرته في ليفربول بشكل خيالي، لكن بالنسبة لألكسندر أرنولد (25 عاماً) فان احتلال فريقه للمركز الثالث خلف سيتي البطل وأرسنال والعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هي دلائل على تطوّر الفريق.

تطورنا كفريق

قال ألكسندر أرنولد لموقع ليفربول "لقد كان موسماً جيّداً، مبنيّاً على الموسم الماضي، تطوّرنا كفريق، وتنافسنا على اللقب، وقطعنا شوطاً طويلاً".

وأضاف "في أي وقت تتحسّن فيه يعني أن هذا الموسم جيّد. علينا أن نقف عند الإيجابيات ونتحرّك للأمام ونأمل في أن نفعل ذلك مرة أخرى في الموسم المقبل".

وعانى اللاعب الذي يأمل في الانضمام لتشكيلة إنكلترا لخوض كأس أوروبا 2024 في ألمانيا هذا الصيف، من إحباطات شخصية بعد شهرين من الإصابة في الركبة.

وأضاف "بالطبع ليس من الجيّد أبداً أن تتعرّض للإصابة. تريد أن تلعب أكبر عدد ممكن من المباريات وتساعد الفريق، لكن في بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء".