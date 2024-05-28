الرياض: قال المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري السعودي لكرة القدم "أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام تلاحقني".

سجّل ابن التاسعة والثلاثين هدفين خلال فوز فريقه النصر على ضيفه الاتحاد 4 2، الإثنين في الجولة 34 الاخيرة من الدوري الذي انهاه فريق العاصمة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.

ورفع رونالدو رصيده في موسم واحد إلى 35 هدفاً، بفارق هدف واحد عن مهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجّل 34 هدفاً للنصر في موسم 2018 2019.

تابع أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي أقام له زملاؤه ممراً شرفياً بعد انجازه في ملعب الأوّل بارك "سعيد جداً، أوّلاً لانهاء الموسم بفوز، ثم تحقيق رقم قياسي في الدوري لم أكن انتظره. هذا امر هام في مسيرتي".

وتطرّق الـ"دون" الذي حسم لقب هداف الدوري بفارق سبعة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، إلى المباراة المقبلة في نهائي الكأس الجمعة مع غريمه الهلال تحديداً "الأهم هو الفريق. نحن بحال جيدة. الهدف المقبل هو الفوز بكأس الملك".

وطالب نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق بالعدالة في المباراة النهائية التي يأمل من خلالها احراز أوّل لقب محلي له في السعودية "سنقدّم أفضل ما لدينا ونتمنى ان تكون المنافسة كبيرة وعادلة".

منذ انضمامه بصفقة خيالية في كانون الثاني (يناير) 2023، أحرز رونالدو مع النصر لقب كأس العرب للأندية الأبطال في آب (أغسطس) 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2 1 بعد التمديد.