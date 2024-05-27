إيلاف من الرياض: في شباط (فبراير) المقبل سوف يكمل 40 عاماً، ولكنه يعطي كما لو كان شاباً عشرينياً، إنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اختتم موسمه مع نادي النصر السعودي بطريقة أسطورية، ليكتب بذلك تاريخاً جديداً.

ما فعله رونالدو خلال موسم 2023-2024 مع النصر يجعله اللاعب الأكثر مقدرة على تحدي قوانين الطبيعة، والأكثر نجاحاً في تحدي الزمن، فقد حطم النجم الكبير رقماً قياسياً في دوري المحترفين السعودي، بتسجيله 35 هدفاً، وهو رقم قياسي في دوري السعودية للمحترفين، حيث لم يسبق للاعب تحقيق هذا الرقم التهديفي في موسم واحد.

ولذلك احتفل رونالدو بطريقة جنونية بعدما حقق إنجازا تاريخيا خلال مواجهة فريقه النصر ضد اتحاد جدة يوم الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة لدوري روشن السعودي، وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 45 و69 ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2، وأصبح الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفا.

تحطيم رقم حمدالله

هذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

أتى ليكتب التاريخ

واحتفل رونالدو بطريقة جنونية بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم حمد الله كما تلقى التهنئة من زملائه في نادي النصر فيما صفقت له الجماهير بحرارة، وكتب نادي النصر على حسابه في منصة "إكس":

"هو هنا من أجل كتابة تاريخ رياضي جديد.. قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد".

مجد رونالدو في 4 دول مختلفة

أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق لقب هداف الدوري في أربع دوريات مختلفة، وهي انكلترا مع مان يونايتد، وفي إسبانيا بقميص النادي الملكي ريال مدريد، وفي إيطاليا رفقة فريق اليوفي، وأخيراً في السعودية مع نادي النصر، وهو انجاز يصعب على أي لاعب في العالم تحقيقه.

وبلغ عدد أهداف رونالدو طوال مسيرته الكروية 911 هدفاً مع جميع الأندية التي لعب لها وكذلك مع منتخب البرتغال منذ عام 2002 وحتى اليوم، أي على مدار 22 عاماً.



