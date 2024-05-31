إيلاف من الرباط:ما بدا، الخميس، أنه انتصار معنوي للاعب المغربي في صفوف نادي بيراميدز المصري محمد الشيبي وجبر للضرر الذي لحقه، في مواجهة اللاعب المصري في صفوف نادي الأهلي حسين الشحات، تحول ساعات قليلة بعد ذلك، بحسب فئة عريضة من الرأي العام الرياضي المغربي، إلى النقيض، بعد أن أصدر الاتحاد المصري قرارا بتوقيف الدولي المغربي بسبب مخالفته "لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الموضوع الخاص باللاعب حسين الشحات"، ونظرا "لاستمراره في مخالفة اللوائح سالفة الذكر"، كما جاء في رسالة الاتحاد المصري التي وقعها وليد العطار المدير التنفيذي، إلى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

وتضمنت العقوبة التي سلطت على الشيبي، توقيفه لمدة 6 مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه مصري .

وأوضحت الرسالة التي وجهها الاتحاد المصري إلى مسؤولي نادي بيراميدز أن العقوبة المسلطة على اللاعب المغربي جاءت بقرار من "مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

صورة من حادث اعتداء الشحات على الشيبي

ووصف إعلاميون رياضيون مغاربة قرار الاتحاد المصري، الذي جاء ساعات فقط بعد قرار محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، في حق الشحات، بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع تغريمه 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منعه من عضوية أية هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، ب"الغريب" و "المفاجئ" ومنهم من ذهب إلى حد وصفه بـ"الفضيحة"،وشددوا على أن من عوقب فعليا هو من كان من المفترض أن يتم إنصافه بعد.

وأجمعت الفعاليات الرياضية المغربية،سواء في تفاعلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في برامج إذاعية ومواقع إخبارية،أن مسلسل واقعة الشيبي مرشح لمزيد من الإثارة، ولن ينتهي عند حد ما تم اتخاذه من قرارات.

ووصف موقع "البطولة" قرار توقيف الشيبي من قبل الاتحاد المصري بأنه "خطوة غريبة". فيما كتب الصحفي والمحلل الرياضي منعم بلمقدم في جريدة "المنتخب"، مقالا غاضبا، أعطاه عنوان "فضيحة.. الشحات لن يسجن والشيبي سيوقفونه"، قال فيه إن "الشحات سعيد بحكم "سكسونيا" هذا وخدّ الشيبي لا يساوي أكثر من 100 ألف جنيه وكل صفعة إذن هذا هو مقدارها في القانون المصري".وأضاف أن "القصة لم تنته هنا"، بعد أن قرر اتحاد الكرة المصري معاقبة الشيبي ب 6 مباريات. وأضاف مستهزءا: " اتحاد الكرة المصري أوقف الشحات مبارتين والشيبي ست مباريات ".

وكتب موقع "أحداث أنفو"، تحت عنوان "بيراميدز يهدد باللجوء إلى الفيفا لإنصاف الشيبي"، أن بيراميدز المصري هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإنصاف لاعبه المغربي في قضيته مع الشحات.

ونقل الموقع عن تقارير مصرية، الجمعة، تأكيدها أن "إدارة بيراميدز ستلجأ إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري ضد قرار توقيف وتغريم الشيبي".

وأضافت أن بيراميدز شدد على أن "الاتحاد المصري لا يحق له التدخل في القضية، بحكم أنها معروضة على لجنة الانضباط".

من جهته، كتب الصحفي الرياضي جمال اسطيفي على حسابه ب"فيسبوك": "العقوبة الاستعجالية التي قررها الاتحاد المصري في حق اللاعب محمد الشيبي، تصلح مثالا حيا لمقولة (يا أمة ضحكت من جهلها الأمم) ، فالمعتدى عليه يتعرض للتوقيف لست مباريات، لأنه لجأ للقضاء مطالبا بإنصافه بعد أن كافأ الاتحاد المصري الشحات على اعتدائه السافر على الشيبي بعقوبة مخففة لم تتجاوز مباراتين، هو الذي سبق له أن عاقب لاعبا في واقعة لم ترق إلى ما تعرض له الشيبي بعقوبة تصل إلى 8 مباريات. واليوم ها هو الاتحاد المصري يكافئ الشحات مرة ثانية بعد صدور حكم قضائي ضده بمعاقبة الشيبي. الاتحاد الذي يوقف دوري بلاده ويراكم المباريات المؤجلات لأن الأهلي يشارك في المنافسات الأفريقية ، ليس مفاجئا أن ينتصر للبلطجة والإرهاب الكروي ضد لاعب أعزل جاء ليلعب كرة القدم، فإذا به يعيش إرهابا ما بعده إرهاب .. إرهاب في الملعب وفي الإعلام، لكن الأخطر هو أن يعيش إرهاب مؤسسة اسمها الاتحاد المصري لكرة القدم".

ويشارك الشيبي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في تجمع إعدادي لمنتخب المغرب، الذي تنتظره مباراتان أمام منتخبي زامبيا بالملعب الكبير بأغادير في 7 يونيو المقبل، والكونغو برازافيل يوم 11 يونيو المقبل بملعب الشهداء، بمدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها مناصفة ما بين ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.