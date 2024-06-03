لندن : أعلن تشلسي الإنكليزي الاثنين تعاقده مع المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال تشلسي في بيان "سيتسلم المدرب الجديد مهامه رسمياً في الأوّل من تموز (يوليو) 2024 في اطار عقد يمتد لخمس سنوات مع امكانية التجديد لسنة إضافية".

عمل ماريسكا مساعداً للمدرب الاسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، مما يؤكد أن مدرسة بيب تتمدد تدريبياً في أوروبا، في ظل وجود أرتيتا مع أرسنال، وكومباني مديراً فنياً للبايرن، وسبقهم تشافي مع البارسا، وها هو مساعده السابق ماريسكا يقود تشلسي.

أما المديران الرياضيان في النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي فاصدرا بياناً مشتركاً جاء فيه "أثبت (ماريسكا) بأنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج لافتة بأسلوب مشوق".

وأشارا "لقد ترك أثراً لدينا اثر المحادثات التي سبقت تعيينه. طموحه وأخلاقياته في العمل تتناسب مع رؤية النادي".

وتعيّن على تشلسي تسديد تعويض كبير لليستر سيتي لأن ماريسكا كان مرتبطاً معه بعقد حتى عام 2026.

وبات ماريسكا رابع مدرب يستلم تدريب تشلسي في عهد مالكه الأميركي رجل الأعمال الثري تود بوهلي بعد الألماني توماس توخل والإنكليزي غراهام بوتر بالاضافة بوكيتينو، علماً بأن أسطورة النادي فرانك لامبارد تولّى الاشراف عليه بصورة موقتة بعد فترة بوتر.

مساعد "بيب"

وكان ماريسكا (44 عاماً) الذي عمل حتى العام الماضي مساعداً للإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، قاد ليستر سيتي إلى احراز لقب بطل دوري الدرجة الثانية في إنكلترا (تشامبيونشيب) الموسم الفائت وبالتالي الصعود الى الدرجة الممتازة.

وبحث تشلسي عن مدرب جديد بعد انفصاله عن بوكيتينو الذي امضى موسماً واحداً على رأس الجهاز الفني، علماً بان اسم مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك وكيران ماكينا الذي قاد إيبسويتش تاون إلى الصعود إلى الدرجة الممتازة كانا على لائحة مسؤولي تشلسي أيضاً.

غادر بوكيتينو رغم صحوة متأخرة شهدت فريقه يحتل المركز السادس في الدوري المحلي والتأهل لخوض مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكنه غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية أمام ليفربول 0 -1 بعد التمديد وبصعوبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس انكلترا بهدف متأخر.