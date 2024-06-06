إيلاف من مدريد: لماذا لا يمكن لجماهير ريال مدريد شراء قميص نجمهم الجديد كيليان مبابي على الرغم من توقيعه رسمياً للنادي الملكي؟ الأمر يتعلق بجانب قانوني، ولكنه مؤقت على أي حال، وقريباً سوف يكون القميص متاحاً للجميع.

صحيفة "ماركا" المدريدية قالت :"ريال مدريد يعرض قميصه الجديد للبيع... لكنه لا يسمح بشراء قميص مبابي، فقد قدم النادي الأبيض وأديداس الأربعاء القميص الجديد لموسم 2024-2025 وافتتحا أيضا متجراً كبيراً في سانتياغو برنابيو".

كيف تحصل على قميص الريال؟

وأضافت :"يمكن الآن شراء قميص الموسم المقبل من المتجر الرسمي الجديد في سانتياغو برنابيو، الواقع على جانب الملعب في شارع بادري داميان، وهو متجر ضخم مساحته 2800 متر مربع يوفر تجربة تسوق فريدة لجميع المشجعين، تماشيًا مع التحول الكبير الذي يشهده البرنابيو، ومواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً. يوميًا"

أين قميص مبابي؟

كشفت ماركا عن سبب عدم السماح ببيع قميص مبابي، وقالت :"ليس من بين الخيارات التي يقدمها متجر ريال مدريد قميص كيليان مبابي، الذي لا يمكن اختياره سواء من قائمة اللاعبين أو كقائمة شخصية، من ناحية أخرى، لا يزال بإمكانك شراء توني كروس، الذي أعلن بالفعل اعتزاله في نهاية الموسم بعد انتهاء كأس أوروبا".

وتابع التقرير :"أحد الأسباب المتعلقة بعدم اتاحة قميص مبابي، هو أن النجم الفرنسي لا يزال لديه عقد ساري المفعول مع باريس سان جيرمان حتى 30 حزيران (يونيو) وبالتالي، فإن أديداس التي ترعى ريال مدريد لا يمكنها بيع قميص يحمل اسم ورقم الفرنسي حتى يجعل النادي ذلك رسميًا لدى شركة أديداس".

مبابي رقم 9

وبغض النظر عن الشائعات الموجودة حول احتمالية أن يرتدي كيليان الرقم 9 على ظهره، فإن الشركة الألمانية (أديداس) لا يمكنها بيع أي شيء حتى يتم ابلاغها من جانب ريال مدريد بالبدء في البيع رسمياً".

160 يورو للقميص الملكي

تتراوح الأسعار المعروضة لسعر قميص ريال مدريد على الموقع الإلكتروني بين 100 يورو للنسخة المقلدة، و160 يورو للقميص الأصلي، وسوف يتعين على مشجعي ريال مدريد الانتظار حتى يوم تقديم كيليان مبابي للحصول على قميصه، وسط توقعات بتحقيق مبيعات تاريخية من هذا القميص".



