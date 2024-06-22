هامبورغ : أهدى الحارس جورجي مامارداشفيلي منتخب جورجيا نقطةً ثمينةً أمام تشيكيا في التعادل 1 -1 على ملعب فولكسبارك في هامبورغ ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وتألّق مامارداشفيلي في التصدّي لـ11 تسديدة على مرماه في مباراةٍ كان المنتخب التشيكي الأخطر فيه والأقرب إلى الفوز في المجموعة التي تضمّ البرتغال وتركيا اللذين يلتقيان لاحقاً.

وحصلت جورجيا على أوّل نقطةٍ في مشاركتها الأولى على الإطلاق في البطولة منذ أن حصلت الدولة على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 1991، وهي النقطة الأولى لتشيكيا أيضاً في هذه المشاركة.

دخل المنتخبان اللقاء بلا رصيد على وقع خسارتهما في الجولة الأولى، جورجيا أمام تركيا 1 3، وتشيكيا أمام البرتغال 1 2، وبالتالي كانا يأملان في تحقيق الانتصار لرفع حظوظهما في التأهل إلى ثمن النهائي.

بدأت المباراة بسرعة كبيرة من قبل المنتخبين وكانت الفرصة الأولى لتشيكيا عندما سدد أدم هلوجيك كرة قوية تصدى لها ببراعة الحارس مامارداشفيلي بعد مرور 3 دقائق وحوّلها إلى ركلة ركنية ثم أبعد كرة رأسية على إثرها.

وكانت الأفضلية لتشيكيا في الدقائق العشرين الأولى في حين وجدت جورجيا التي تشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، صعوبة في بناء اللعب.

وظنّت تشيكيا أنها ترجمت أفضليتها بافتتاح التسجيل بواسطة هلوجيك لكن حكم الفيديو المساعد اعتبر أن الكرة لمست يد اللاعب قبل أن تدخل المرمى (22).

واستمر هلوجيك في تهديد مرمى جورجيا فأطلق كرة قوية من مشارف المنطقة لكن الحارس الجورجي كان لها بالمرصاد مرة جديدة (28).

وبدأ منتخب جورجيا يتخلى عن حذره تدريجيا ونجح في إيصال الكرة إلى ثنائي خط الهجوم نجم نابولي وجناحه خفيتشا كفاراتسخيليا وجورج ميكوتادزه، لكن من دون خطورة تذكر على مرمى تشيكيا، حتّى نجح في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء إثر لمسة يد من قبل روبن هراناتش ترجمها ميكوتادزه بنجاح (45+4).

وكادت تشيكيا تُدرك التعادل مباشرة عندما راوغ باتريك شيك أحد مدافعي جورجيا وانفرد بالحارس لكن الأخير تعملق في التصدي لتسديدته الزاحفة.

وأهدر أنزور ميكفابيشفيلي فرصة تسجيل الثاني بعد تسديدة مرّت إلى جانب القائم الأيسر، عقب تمريرة من كفاراتسخيليا بعد انطلاقةٍ مميّزةٍ من هجمة مرتدة (57).

وجاء العقاب التشيكي حين لعب البديل أوندري لينغر كرة برأسه بعد ركنية اصطدمت بالقائم الأيمن وارتدت إلى شيك وضعها بسهولة في المرمى (59).

ومنع الحارس الجورجي مامارداشفيلي، البديل ماتي يوراسيك من تسجيل الهدف الثاني بتصديّه لتصويبته القوية (67).

وخسرت تشيكيا هدّافها شيك بسبب إصابةٍ في الركبة ودخل مويمير خيتيل بدلاً منه (68)، فكاد الأخير أن يُهدي منتخب بلاده الثاني برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيسر (77).

وواصل مامارداشفيلي تألّقه بإبعاده تسديدة أوندري لينغر من على مشارف المنطقة إلى ركنية، ثم إبعاد الكرة مجدداً من أمام المهاجمين (78).