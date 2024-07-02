لندن: تعاقد نادي أستون فيلا الانكليزي لكرة القدم الإثنين مع الثنائي الانكليزي سامويل إيلينغ جونيور والأرجنتيني إنسو بارينيتشيا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة مشتركة بلغت قيمتها 23.6 مليون دولار.

وأفاد النادي الإيطالي أن المدافع الإنكليزي إيلينغ جونيور (20 عاماً) انضم إلى الفريق مقابل 17.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.8 ملايين دولار كإضافات محتملة.

في المقابل، حصل فيلا على توقيع لاعب خط الوسط الأرجنتيني بارينيتشيا (23 عاماً) مقابل 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 3.8 ملايين دولار كمكافآت.

وانضم الثنائي إلى صفوف فيلا غداة إعلان الأخير عن مغادرة لاعب وسطه البرازيلي دوغلاس لويز مدينة برمنغهام إلى تورينو، لتوقيع عقد مع يوفنتوس مدته خمس سنوات بقيمة 53.5 مليون دولار.

بدأ بارينيتشيا مسيرته الكروية في الأرجنتين قبل أن ينتقل إلى نادي سيون السويسري. فيما نشأ المدافع المولود في لندن إيلينغ جونيور في أكاديمية تشلسي قبل أن يمثل منتخب إنكلترا ما دون 21 عاماً.

واحتل فيلا المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم المنصرم، حيث تأهل الفائز بكأس أوروبا 1982 لخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

واضطر الإسباني أوناي إيمري مدرب فيلا إلى الموافقة على بيع لويز، بسبب حاجة النادي للامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي.

وتسمح القوانين بخسائر تصل إلى 133 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.