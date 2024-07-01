إيلاف من دوسلدورف (ألمانيا): في تكرار لسيناريو الفوز على النمسا في المباراة الأولى، عاد المنتخب الفرنسي وتلقى هذه المرة هدية بلجيكية فاخرة، ليفوز بهدف سجله يان فيرتونخن في مرماه، أي أن بلجيكا ركلت نفسها خارح أوروبا، وواصل منتخب "الديوك" صيحاته وتأهل إلى ربع النهائي ترقباً للفائز من البرتغال وسلوفينيا.

وبذلك يواصل منتخب فرنسا الاستفادة من هدايا منافسيه ليتأهل لدور الثمانية في بطولة يورو 2024 بألمانيا بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد مساء الإثنين ضمن منافسات دور ال16.

ووفقاً للتقرير التفصيلي للمباراة الذي نشره موقع "كورة"، فقد ضغط المنتخب الفرنسي بقوة وشراسة سعيا لتسجيل هدف مبكر وهدد المرمى البلجيكي بتسديدات عديدة لكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وأوريلين تشواميني، ولكنها افتقدت للدقة اللازمة.

كما اخترق جوليس كوندي من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية لم يجد من يقابلها في الشباك.

محاولات بلجيكية خجولة

أما منتخب بلجيكا فكانت محاولاته قليلة للغاية، حيث سدد جيريمي دوكو كرة ضعيفة أمسكها الحارس الفرنسي مايك مانيان الذي أبعد ركلة حرة بقدمه سددها كيفن دي بروين.

وكاد يانيك كاراسكو أن يهز الشباك بتسديدة بيسراه لكن ثيو هيرنانديز أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

واستعاد الديوك نشاطهم بكرة عرضية من كوندي قابلها ماركوس تورام برأسه بجوار المقص الأيسر في الدقيقة 34 بينما سدد تشواميني أكثر من كرة فوق العارضة.

الفرنسي مستمر في الهجوم

لم يتغير السيناريو في الشوط الثاني واستمر منتخب فرنسا في هجومه الكاسح بأكثر من 20 محاولة على المرمى حيث تصدى الحارس البلجيكي كوين كاستيلس لتسديدة تشواميني في الدقيقة 54.

وسدد مبابي وتشواميني وساليبا ثلاث كرات خارج إطار المرمى، بينما كانت محاولات بلجيكا القليلة أكثر خطورة حيث تصدى الفرنسي مانيان لتسديدة روميلو لوكاكو، وأبعد محاولة أخرى أمام كيفن دي بروين.

هدية بلجيكية

وأسفر الضغط الفرنسي عن هدف في توقيت قاتل سجله راندال كولو مواني بعد دقائق من نزوله بديلا حيث سدد كرة غير المدافع البلجيكي مسارها نحو الشباك، ليستفيد الديوك من ثاني هدف ذاتي في مشوارهم ببطولة اليورو بعد الفوز على النمسا بهدية أخرى في الجولة الأولى.

ودفع دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا بأكثر من ورقة هجومية في الدقائق الأخيرة، لكن عامل الوقت لم يسعفه وخسر المدرب الإيطالي رهانه على اللجوء لخطة دفاعية، بينما انتزع الفرنسيون فوزا مستحقا بعد سيطرة شبه تامة.