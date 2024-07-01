إيلاف من لندن: بعد ساعات من الإشادة بما قدمه النجم الواعد جود بلينغهام الذي سجل هدف التعادل في وقت قاتل من مواجهة انكلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 لبطولة يورو 2024، أصبح اللاعب مهدداً بالإيقاف لتورطه في احتفال "غير أخلاقي" بعد تسجيل الهدف.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية الإثنين، أن جود بيلينغهام يواجه خطر الإيقاف في مباراة ربع النهائي المقبلة أمام منتخب سويسرا بعد اتهامه بالاحتفال بتصرف غير أخلاقي عقب هدفه في مرمى منتخب سلوفاكيا، حينما أشار بيده إلى منطقة حساسة من جسده، وكانت الإشارة موجهة للجهاز الفني والإداري وجماهير سلوفاكيا.

تحقيق تأديبي

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيجري تحقيقا تأديبياً مع بيلينغهام بشأن طريقة احتفاله بهدفه ضد سلوفاكيا.

ورصدت الكاميرات قيام بيلينغهام خلال احتفاله بالهدف بحركة غير أخلاقية، ما جعل البعض يرى أنها إشارة إلى منتخب سلوفاكيا، وتم تداول المقطع عبر منصات السوشيال ميديا.

وبحسب صحيفة ذا أثلتيك أيضاً، فإن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ بعض العقوبات على بيلينغهام بسبب احتفاله غير الأخلاقي وإيقافه عن لعب مباراة الدور ربع نهائي.

وبرر بيلينغهام موقفه في منشور له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان يمزح مع أحد أصدقائه الذي كان موجودا في المباراة، مشددًا على أنه يحترم منتخب سلوفاكيا.