لندن : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنّف ثالثاً عالمياً، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب تغلبه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش 7- 6 (7/5)، 6- 2، 6 -2 الأربعاء.

وسيلعب ابن الـ21 عاماً المباراة التالية مع الأميركي فرانسيس تيافو (29) الذي فاز عليه في خمس مجموعات في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة عام 2022 في طريقه إلى الفوز بأول بطولة كبرى من ثلاث.

وواجه ألكاراس صعوبةً في المجموعة الأولى أمام فوكيتش (69) إذ خسر إرساله مرتين وردّ الدين مرتين أيضاً قبل الحسم في شوطٍ فاصل.

وانتفض الإسباني في المجموعتين الثانية والثالثة كاسراً إرسال منافسه أربع مرات.

وكان ألكاراس واجه صعوبةً أيضاً في تخطّي الدور الأوّل في مواجهته مع الإستوني مارك لايال (269) لكنه تمكّن من تجاوزه 7- 6 (7/3)، 7- 5، 6- 2.

ويأمل ألكاراس في أن يصبح سادس لاعب يفوز بثنائية رولان غاروس وويمبلدون في عامٍ واحد، بعد الأسترالي رود لافر، السويدي بيورن بورغ، السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

قال قبل مواجهته مع تيافو "قادمٌ لمواجهته! أنا جاهزٌ للعب على مستوى عالٍ جداً في كرة المضرب أملاً في أن أتخطاه".

وأضاف "سعيدٌ للغاية بأدائي اليوم. المجموعة الأولى كانت المفتاح بالنسبة لي. كما لعبت بمستوى عالٍ في المجموعتين الثانية والثالثة ولذلك أنا سعيدٌ بالأمر".

وتأهّل الروسي دانييل مدفيديف الخامس على حساب الفرنسي ألكسندر مولر بفوزه الصعب عليه 6 -7 (3 -7)، 7- 6 (7- 4)، 6 -4، 7- 5.

احتاج مدفيديف حامل لقب الولايات المتحدة 2021 إلى ثلاث ساعاتٍ ونصف لحسم المباراة بعدما خسر المجموعة الأولى بشوطٍ فاصل، وردّ الدين في الثانية بالطريقة عينها، قبل أن يحسم الفوز في مجموعتين.

وودّع النروجي كاسبر رود الثامن من الدور الثاني بعد سقوطه أمام الإيطالي فابيو فونييني الـ94 بنتيجة 4 -6، 5 -7، 7 -6 (7 -1)، 3- 6.

وهذه الخسارة الثالثة في آخر ثلاث مباريات لرود الحاصل على الوصافة في ثلاث بطولاتٍ كبرى، والذي سقط أمام الألماني ألكسندر زفيريف في نصف نهائي رولان غاروس قبل نحو شهر.

قال فونييني (37 عاماً): "(الفوز) يُظهر سبب حبي وكرهي لهذه الرياضة".

وتغلّب الفرنسي أوغو أومبير السادس عشر على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 7 6 (11/9)، 6 1، 6 3.

وسيلعب أومبير (26 عاماً) مع الأميركي براندون ناكاشيما (65).

فوز غوف وكولينز

ولدى السيدات، تأهلت الأميركية كوكو غوف المصنّفة ثانية وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة إلى الدور الثالث بفوزها الصريح على الرومانية أنكا تودوني 6 2 و6 1.

وتفوّقت غوف (20 عاماً) على منافستها المصنّفة 142 من دون صعوبة تُذكر، حيث خاضت تودوني مشاركتها الأولى في إحدى البطولات الكبرى.

وقالت غوف التي كسرت إرسال منافستها البالغة 19 عاماً خمس مرات "أنا سعيدة بالطريقة التي لعبت بها، وكان من الممكن أن أكون أكثر وضوحاً في بعض النقاط".

ستُواجه اللاعبة الأميركية التي برزت إلى الساحة تحديداً في ويمبلدون عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وتأهلت إلى الدور الرابع عام 2019 متخطية مواطنتها فينوس ويليامس، البريطانية سوناي كارتال الفائزة على الفرنسية كلارا بوريل 6 -3، 5- 7، 6- 3.

وتأهلت الأميركية الأخرى دانييل كولينز (11) عقب فوزها على الدنماركية كلارا تاوسون 6 -3، 7 -6 (7 -4).