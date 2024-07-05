برلين: أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة، مدافع منتخب تركيا مريح ديميرال لمباراتين بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2 1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي السبت.

وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي الخميس واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية في إشارة إلى "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا.

وقال (ويفا) في بيان إنه أوقف ديميرال "لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم".

وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عن مواجهة إنكلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.

وسيحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالملعب الأولمبي في برلين وسط خلاف دبلوماسي متصاعد مع ألمانيا.

كانت تركيا استدعت سفير ألمانيا الأربعاء بعد ردود أفعال سياسيين على احتفال ديميرال، ما دفع ألمانيا إلى استدعاء السفير التركي.

وردّت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على حركة ديميرال بمنشور على موقع "أكس"، قائلة إن "رمز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس له مكان في ملاعبنا"، مضيفة "استخدام كرة القدم الأوروبية كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في القضية والنظر في العقوبات".

وانتقدت وزارة الخارجية التركية "ردود الفعل السياسية المدفوعة"، كما "العنصرية من قبل من السلطات الألمانية تجاه ديميرال".

وقال مدافع الأهلي السعودي، ديميرال، إنه رأى مشجعين أتراكاً في المدرجات وهم يقومون بالحركة. وأوضح ديميرال "أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون هناك "المزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة".

وأكدّ اللاعب بعد نهاية المباراة أنّ لا رسالة خفية وراء حركته.