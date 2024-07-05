إيلاف من الرباط: أعلن مدرب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم،طارق السكتيوي،الخميس،عن لائحة من 22 لاعبا،تحسبا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، ما بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل.

وشهدت اللائحة حضور ثلاثة لاعبين من فئة أكثر من 23 سنة، هم منير المحمدي، أشرف حكيمي وسفيان الرحيمي.

لائحة منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي

ووضعت قرعة نهائيات أولمبياد باريس المنتخب المغربي الأولمبي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

وضمت لائحة المنتخب المغربي الأولمبي، في حراسة المرمى، منير المحمدي (نهضة بركان)، رشيد غنيمي (الفتح الرياضي) ومحمد رضى أسماما (اتحاد تواركة). وفي خط الدفاع، أيمن الوافي (لوغانو السويسري)، مهدي بوكامير (شارلروا البلجيكي)، أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، أكرم نقاش (اتحاد تواركة)، زكرياء الوحدي (جينك البلجيكي)، عادل تحيف (نهضة بركان) وهيثم منعوت (اتحاد تواركة). وفي خط وسط الميدان، بوشواري بينيامين (سانت إتيان الفرنسي)، ياسين كشطا (لوهافر الفرنسي)، أسامة ترغالين (لوهافر الفرنسي)، بلال الخنوس (جينك البلجيكي)، أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي)، أمير ريتشاردسون (ستاد ريمس الفرنسي) ومهدي المبارك (العين الإماراتي). وفي خط الهجوم، المهدي موهوب (الرجاء الرياضي)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، إلياس أخوماش (فياريال الإسباني)، إلياس بن صغير (موناكو الفرنسي) وسفيان الرحيمي (العين الإماراتي).

طارق السكتيوي

يشار إلى أن اللائحة النهائية المشاركة في الأولمبياد هي في حدود 18 لاعبا، فضلا عن أربعة لاعبين احتياطيين. وتضم لائحة اللاعبين الاحتياطيين الخاصة بالمنتخب المغربي محمد رضى أسماما (اتحاد تواركة) في حراسة المرمى، وعادل تحيف (نهضة بركان) وهيثم منعوت (اتحاد تواركة) في خط الدفاع، ومهدي المبارك (العين الإماراتي) في خط الوسط.

وغاب لاعبون عن قائمة المنتخب المغربي الأولمبي بسبب رفض أنديتهم السماح لهم بالمشاركة في الأولمبياد، على غرار إسماعيل الصيباري وشادي رياض وأمين الوزاني ويانيس بكراوي.