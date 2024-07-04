فولفسبورغ : حذّر مدافع منتخب هولندا دالي بليند زملاءه بضرورة ان يكونوا جاهزين لمواجهة منتخب تركي يحظى بدعم جماهيري كبير، خلال الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم السبت.

ويقطن ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا وقد حضرت اعداد كبيرة من الجماهير التركية في المباريات السابقة من المسابقة القارية وسط اجواء صاخبة، ويعيش الأتراك حلم غزو أوروبا كروياً، ويملك جمهورهم أعلى درجات الحماس، لكنهم لا يقومون عادة بأعمال شغب أو خروج عن النص.

وتبحث هولندا، حاملة اللقب عام 1988، من خلال مواجهة تركيا عن حجز مكان لها في نصف النهائي لمواجهة الفائز بين إنكلترا وسويسرا.

بليند: نحن خارج أرضنا

وقال بليند، قلب دفاع جيرونا الإسباني، للصحافيين الخميس "أعتقد أنها ستكون مباراة خارج أرضنا، الأتراك سيتواجدون هناك بأعداد كبيرة".

وأردف "إنهم متحفّزون، وستكون مباراة عاطفية. يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، ويجب أن نكون مستعدين جيدًا".

واحتفلت جماهير تركيا حتى ساعات المساء المتأخرة بعد الفوز على كل من جورجيا، تشيكيا وأخيرًا النمسا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء.

وتابع بليند (34 عامًا) "من المحتمل أن يصدروا الكثير من الضجيج، ويجب ألا نتفاجأ بذلك".

وأردف "الحيلة هي وضع العاطفة الصحيحة في الملعب، لكن ايضا استخدام التمركز الجيد من اجل اسكاتهم".

وقال بليند إنّ هولندا كانت محظوظة بالقرعة التي وضعتها في مواجهة رومانيا خلال الدور ثمن النهائي والآن ضد تركيا، مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى.

هولندا محظوظة

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي وأياكس السابق "كنا محظوظين للغاية بعد دور المجموعات، ليست هناك حاجة لإنكار ذلك".

ونوّه "انظروا إلى خصوم الدول الأخرى... لكن من ناحية أخرى، الدول الصغيرة تجعل الأمور صعبة على الدول الكبرى".