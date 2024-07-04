إيلاف من الرباط: أجريت، الخميس، في جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا، عملية سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، توتال إنيرجيز، التي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمهم على 12 مجموعة، كل واحدة تتكون من 4 منتخبات، يتأهل منها الأول والوصيف.

وأسفرت هذه القرعة، التي تميزت بمشاركة المدرب الإيفواري المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا _ كوت ديفوار 2023، إيمرس فايي، والأسطورة المغربية، مروان شماخ، عن وقوع المغرب في المجموعة الثانية، إلى جانب الغابون وإفريقيا الوسطى وليسوتو، علما أنه ضمن تأهله، باعتباره البلد مستضيف النهائيات المقررة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وأوقعت قرعة الدورة 35 من هذه المنافسة القارية تونس ومدغشقر وجزر القمر وغامبيا في المجموعة 1، ومصر والرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا في المجموعة 3، ونيجيريا والبنين وليبيا ورواندا في المجموعة 4، والجزائر وغينيا الاستوائية والتوغو وليبيريا في المجموعة 5، وغانا وأنغولا والسودان والنيجر في المجموعة 6، وكوت ديفوار وزامبيا وسيراليون وتشاد في المجموعة 7، والكونغو الديمقراطية وغينيا وتنزانيا وإثيوبيا في المجموعة 8، ومالي والموزمبيق وغينيا بيساو وإسواتيني في المجموعة 9، والكاميرون وناميبيا وكينيا وزيمبابوي في المجموعة 10، وجنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان في المجموعة 11، والسنغال وبوركينا فاسو ومالاوي وبوروندي في المجموعة 12.

وأشار موقع الاتحاد الإفريقي (الكاف) إلى أنه بعد النجاحات والإثارة خلال كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، حيث تجاوز البلد المضيف كل التوقعات للفوز بلقبه الثالث، سيُتوقع مجموعة من المباريات الشيقة، في مشوار التأهل إلى الدورة الـ 35 من الحدث القاري البارز.

كلام الصور:

من قرعة تصفيات أمم إفريقيا _ المغرب 2025

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