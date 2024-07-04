هيوستن : تتطلّع الأرجنتين حاملة اللقب إلى حجز مقعدٍ في نصف نهائي كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، حين تواجه الإكوادور الخميس في الدور ربع النهائي في هيوستن، تكساس.

وتصدّرت الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022 وإحدى المرشحات للظفر باللقب هذا العام، بعد فوزها على كندا، تشيلي والبيرو حيث كشف فريق المدرب ليونيل سكالوني معدنه القوي.

على الرغم من الثقة في خط الدفاع والتنظيمٍ الجيّدٍ في الوسط والخطورة الهجومية الكبيرة في الخط الأمامي، اجتهدت الأرجنتين للتغلب على كندا بنتيجة (2- 0) وتشيلي (1- 0) حتى تتمكن من دخول مباراتها الثالثة مع البيرو (2- 0) السبت بلاعبين احتياطيين لإراحة الأساسيين.

شكوك حول جاهزية ميسي

وتحوم الشكوك حول مشاركة القائد ليونيل ميسي بعدما اشتكى من من ألم في العضلة المقرّبة اليمنى وغاب عن المواجهة الأخيرة.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي الأربعاء "سننتظر بضع ساعات ونتخذ القرار. من الأفضل دائماً أن يكون لديك يوماً إضافياً"، وذلك قبل حصةٍ تمرينيةٍ أخيرة.

وأشار المدرّب إلى أنه سيأخذ رأي ميسي حول جاهزيته للمباراة.

وأضاف "في حال لم يكن (جاهزاً)، سنبحث عن الخيار الأفضل للفريق. سأتحدث معه اليوم. أعتقد أنه من العادل أن يأخذ وقته ويتمرّن قدر الإمكان".

الحل في مارتينيس وألفاريس

وإذا لم يبدأ أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، من المتوقّع أن يضم خط الهجوم لاوتارو مارتينيس مهاجم إنتر الإيطالي وخوليان ألفاريس مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، وهو ثنائي لم يبدأ أساسياً منذ بداية البطولة.

وعلى الرغم من أنه شارك احتياطياً في أوّل مبارتين، يتصدّر مارتينيس ترتيب هدافي البطولة بأربعة أهداف في ثلاث مباريات.

وتعود آخر مشاركة أساسية للثنائي مارتينيس وألفاريس إلى مواجهة الإكوادور في مباراة ودية تحضيراً للبطولة، في التاسع من حزيران/يونيو حين فاز "ألبي سيليستي" بهدف.

علّق سكالوني "لقد لعبا جيداً (إلى جانب بعضهما البعض) وهذا خيار. لكن سنرى كيف حال الجميع اليوم، ليو (ليونيل) تحديداً، ومن ثم سنرى".

فازت الأرجنتين بآخر ثماني مباريات وحافظت على نظافة شباكها في ست منها، كما سجّلت 17 هدفاً، بينها هدف الفوز النظيف على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

"منافسٌ لا يُضاهى"

وبعد خسارتها افتتاحاً أمام فنزويلا 1- 2، تأهلت الإكوادور بفوزها على جامايكا 3 1 وتعادلها دون أهداف مع المكسيك.

ولم يسبق للأرجنتين أن خسرت أمام الإكوادور منذ عام 2015 ضمن تصفيات كأس العالم، كما لم تخسر أمامها أبداً في تاريخ مواجهاتهما ضمن كوبا أميركا.

قال سكالوني إنه لا يهتم كثيراً بتاريخ المواجهات المباشرة "لا أؤمن بالإحصائيات، لقد وُجدت لتُحطّم. لنأمل ألّا يحصل ذلك. الإكوادور فريق جيّد جداً، لديهم لاعبون جيدون ومدرب جيّد. هو واحد من الفرق الجيّدة في كوبا أميركا"، مضيفاً "لديهم فرصة حقيقية للقتال على اللقب".

في المقابل، يؤمن المخضرم إينير فالنسيا القائد والهدّاف التاريخي للإكوادور بأن المفاجأة ممكنة "يتمتعون (الأرجنتين) بالكثير من الخبرة ويلعبون إلى جانب بعضهم البعض منذ مدّة طويلة. لديهم أفضل اللاعبين في العالم لكن لدينا تشكيلة شابة بشخصية كبيرة، نحترم منافسينا لكن نريد الفوز".

بدوره، صرّح المدرب فيليكس سانشيس "نعلم أنه منافسٌ لا يُضاهى، ونعلم كم ستكون (المباراة) صعبة، وسنرى كيف ستكون الأمور".

وأضاف سانشيس الذي خسر افتتاح مونديال 2022 أمام الإكوادور تحديداً بنتيجة (0- 2) عندما كان يشرف على المنتخب القطري المضيف "إنه نهائي آخر بالنسبة لنا، وسنحاول أن ننافس أبطال العالم وأفضل فريق. أؤمن بأن فريقنا سيكون متحفزاً للغاية وبروح معنوية عالية وسيحاول تقديم مباراة جيدة".

ويُعد المركز الرابع أفضل ما حققته الإكوادور في تاريخ مشاركاتها، وذلك في عامي 1959 و1993.

فازت الإكوادور في أربعٍ من مبارياتها الثماني الأخيرة، متعادلةً مرة وخاسرةً في ثلاث مباريات، من بينها أمام الأرجنتين.

يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة فنزويلا أو كندا المقرّرة الجمعة في أرلينغتون، تكساس.