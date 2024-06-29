ميامي: سيغيب النجم المخضرم ليونيل ميسي عن المباراة الأخيرة لحاملة اللقب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم أمام البيرو، بعد شكواه من شدّ عضلي، بحسب ما أعلن فريقه الجمعة.

قال مساعد المدرّب والتر سامويل في مؤتمر صحافي إن حالة نجم إنتر ميامي الأميركي البالغ 37 عاماً يتابعها الفريق "يوماً بيوم" بعد اصابته بالعضلة المقرّبة اليمنى.

قال سامويل "عانى ليو مشكلة في المباراة الأخيرة، لن يكون هنا للمباراة (المقبلة)". تابع "سنتابعها حالته يوماً بيوم بانتظار تطوّرها".

والمح سامويل إلى أن المخضرم الآخر أنخل دي ماريا قد يبدأ أساسياً بدلاً من حامل 8 كرات ذهبية قياسية.

وكانت "ألبي سيليستي" قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي، بعد فوزين على كندا (2 0) وتشيلي (1 0). وسيكون تعادلها مع البيرو السبت في ميامي كافياً لصدارة مجموعتها الأولى.

ومن المتوقع أن يريح بطل العالم أساسييه ضد البيرو، رغم تأكيد سامويل على أهمية الفوز "البيرو تملك لاعبين مميزين، نخوض هذه المباراة بجدية قصوى".

وسيتولى سامويل قيادة دكة البدلاء في مباراة البيرو، في ظل ايقاف المدرب ليونيل سكالوني مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أوّل مبارتين.