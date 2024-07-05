إيلاف من الرياض: أعلنت قنوات الرياضة السعودية SSC عن تغطياتها الحية والمباشرة لمباريات وفعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية المقامة في الرياض - المملكة العربية السعودية، وذلك بصفتها الشريك الرياضي الرسمي لكأس العالم للرياضات الالكترونية.

في هذا السياق، تُنقل جميع منافسات ومباريات البطولة مباشرةً على على قنوات Extra2/SSC4/Extra1، فيما تقوم قناة SSC News بعرض تغطيات وتقارير لأبرز مجريات البطولة من الاستوديو المباشر.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية، التي ستنطلق فعالياتها في الرياض من 3 تموز (يوليو) ولغاية 25 آب (أغسطس)، تستقطب مشاركة أكثر من 1500 محترفاً في عالم الجيمينغ (Gaming)، حيث ستشهد على مدى ثمانية أسابيع تنافساً محموماً بين أفضل فرق ولاعبي الرياضات الالكترونية في العالم، مع جوائز هي الأضخم من نوعها على الإطلاق بقيمة تصل إلى نحو 60 مليون دولار.

في موازاة ذلك، تُعرض مباريات البطولة إلى جانب تغطيات وتقارير خاصة عنها على قناة "MBC أكشن"، ومنصة "شاهد"، وتطبيق "ويزو" (WIZZO) وهو المنصة التفاعلية المتخصصة بالألعاب الالكترونية.