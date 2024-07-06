إيلاف من دوسلدورف (ألمانيا): شوهدت ميجان دافيسون، زوجة حارس منتخب إنكلترا جوردان بيكفورد، وهي تبتسم في المدرجات، خلال مباراة انكلترا وسويسرا، وهي الملكة المتوجة الليلة على عرش زوجات وصديقات النجوم، خاصة أن زوجها قال كلمة الحسم في المباراة، وتصدى لركلة ترجيح سويسرية صنع بها الفارق ليفوز الانجليز 5-4 بركلات الترجيح ويتأهللون للدور قبل النهائي السبت لبطولة يورو 2024.

وقد بدا المنتخب الإنكليزي متوترا في الملعب قبل مباراة الأسود الثلاثة مع سويسرا في دوسلدورف، وفي المدرجات ظهرت زوجات وصديقات النجوم وهن أكثر توتراً خوفاً من تحميلهن مسؤولية الخروج من البطولة، وهي العادة التي تمارسها الصحافة اللندنية ضدهن دائماً.

قامت الزوجات والصديقات بالرحلة إلى دوسلدورف الألمانية، ويمكن رؤيتهن بين الجماهير قبل المباراة، وكذلك توترهن خلال مجرياتها، وشوهدت ميغان دافيسون، زوجة حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد، وهي تبتسم في المدرجات.

ميغان دافيسون، زوجة حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد

كما كانت نجمة جزيرة الحب داني داير صديقة مهاجم وست هام جارود بوين من بينهن.

نجمة جزيرة الحب داني داير صديقة مهاجم وست هام جارود بوين

كما شوهدت أنوسكا سانتوس، شريكة لوك شو، قبل دقائق من المباراة، إلى جانب صديقة كونور غالاغر آين ماي كينيدي وكاتي جودلاند، زوجة القائد هاري كين.

أنوسكا سانتوس شريكة لوك شو

وبلغت إنكلترا دور الثمانية بطريقة دراماتيكية بعد أن أنقذ جود بيلينجهام بركلة خلفية في الدقيقة 95 فريق ساوثجيت الذي كان متخلفا 1-0 في أغلب فترات المباراة.

ثم أكمل هاري كين التحول في بداية الوقت الإضافي برأسية من مسافة قريبة.

وبعد عدد من العروض المخيبة للآمال في البطولة حتى الآن، اختار ساوثجيت تغيير الأمور أمام سويسرا، وبعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، كان الاحتكام لركلات الترجيح، والتي نجح خلالها الحارس بيكفورد في التصدي لواحدة منها، لتصبح زوجته هي نجمة الليلة في عالم زوجات وصديقات النجوم.

كاتي جودلاند زوجة القائد هاري كين