(إيلاف خاص من القاهرة) : يبدو أن الرحيل الدرامي الحزين لنجم منتخب مصر أحمد رفعت بمتلازمة "القلب المنكسر" و الذي أصاب الشارع المصري بمزيج من الحزن والصدمة، سوف يطيح برؤوس كبيرة في الإعلام والرياضة في مصر، والبداية بأحمد شوبير.

فقد قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر (الخميس) وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير بقناة أون تايم المصرية، و إنهاء التعاقد فوراً.

وتابع البيان: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

علاقة شوبير برحيل أحمد رفعت

وتم ربط اسم شوبير بأزمة رفعت لعمله سابقا نائبا لرئيس نادي مودرن سبورت قبل عامين، ما دعا البعض للحديث على أنه كان متسببا في أزمة سفر اللاعب للاحتراف خارج مصر بدون تصريح وحدوث أزمة له مع التجنيد، ثم العودة وقضاء عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وهو ما أثر على حالته النفسية والصحية، وأدى إلى شعوره بالقهر ومن ثم أزمة قلبية أدت إلى وفاته.

تلميحات باتهام رفعت بتناول المنشطات

كما سبق وأن تحدث شوبير في برنامجه عبر أون تايم عقب سقوط أحمد رفعت مغشياً عليه بأزمة قلبية، عن امكانية تناول الراحل أحمد رفعت للمنشطات، وألمح إلى ذلك في وقتها، مشيراً إلى أن المنشطات قد تتسبب في مثل هذه الحوادث للرياضيين، وقام الآلاف عبر السوشيال ميديا باعادة هذا المقطع من جديد عقب وفاة فعت، الأمر الذي جعل الرأي العام يغضب بشدة تعاطفاً مع اللاعب الراحل الذي يشهد له الوسط الرياضي بالانضباط السلوكي والأخلاقي.

ورد شوبير على هذه الاتهامات بقوله: "أول مرة سأتحدث بشكل شخصي عن هذا الموضوع، فأنا منذ 48 ساعة أقرأ وأرى منشورات وفيديوهات وقصص كثيرة بشأن ربط اسمي بأزمة وفاة أحمد رفعت، ولكن أنا لست في موضع اتهام لكي أدافع عن نفسي، وأقوم بعمل بلاغات لمباحث الانترنت، وهناك قضاء عليكم باللجوء إليه".

السخرية من الحزن على رحيل أحمد رفعت

وتفيد متابعات "إيلاف" أن السبب المباشر في الإطاحة بـ"شوبير"، هو الحلقة التي ظهر خلالها مساء الأربعاء عبر شاشة قناة أون تايم، وسخريته خلالها من مشاعر الحزن على رحيل أحمد رفعت، وقوله إن كل ما يحدث ما هو إلا تمثيل ودراما وترند، وأكد أنه سوف يحصل على حقه من كل هؤلاء الذين يتهمونه بالتسبب في موت أحمد رفعت، وعاد للسخرية من جديد بالرأي العام المصري، قائلاً :"اخذ الحق صنعة" وأشار إلى رأسه في مشهد يعبر عن قوة علاقاته بالأجهزة المصرية المؤثرة، مما كان سبباً في الاطاحة به لتسببه في مزيد من الغضب، وإثارته الرأي العام المصري.

من ناحية أخرى وفي نفس القضية التي تتعلق برحيل نجم منتخب مصر أحمد رفعت، فقد اختفى رجل الأعمال المصري وليد دعبس رئيس النادي الذي كان يلعب له الراحل رفعت، حيث تقدم باستقالته بعد أن تزايدت الضغوط عليه اعلامياً وجماهيرياً، ويبدو أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سقوط المزيد من الرؤوس الكبيرة في مصر ممن يعملون في الاعلام الرياضي والإدارة الرياضية.