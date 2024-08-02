باريس: بلغ منتخب المغرب في كرة القدم، في ثامن مشاركة له في الألعاب الأولمبية، الجمعة، نصف نهائي دورة باريس بفوزه السهل على الولايات المتحدة 4-صفر على ملعب "بارك دي برانس". وبعد قليل من الصمود، انهار الأميركيون أمام ضربات منافسيهم الموجعة ليتلقوا الهدف الأول إثر ركلة جزاء نفذها سفيان رحيمي.

وفي الشوط الثاني، استغل المغربيون هفوات في الدفاع الأمريكي ليسجل إلياس أخوماش في الدقيقة 63 ثم أشرف حكيمي الذي كان يخوض المباراة على ملعب فريقه باريس سان جرمان في الدقيقة 70. وسجل مهدي موهوب الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من المباراة.

إسبانيا أو اليابان؟

ويلتقي زملاء حكيمي في الدور المقبل مع إسبانيا أو اليابان. وهم يطمحون للفوز بميدالية على الأقل، أو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ أسود الأطلس والمنتخبات العربية، والثالثة في تاريخ القارة السمراء بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.