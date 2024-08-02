إيلاف من باريس: كما كان متوقعاً.. سوف يكون الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأميركية محتدماً على شرف الجلوس فوق عرش الميداليات الأولمبية في الأولمبياد الباريسي، وهو الأمر الذي يتضح بقوة بداية من الخميس، وسوف تشهد الأيام القادمة مزيداً من الإثارة في هذا الصراع حتى نهاية الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

ومن المعرف أن المنافسة الصينية الأميركية في الدورات الأولمبية، ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي استعراض للقوة والهيمنة والحضور العالمي بكافة أشكاله سياسياً واقتصادياً، ولكن في أولمبياد باريس لا يوجد سوى ثوب واحد لهذا الصراع، وهو الثوب الرياضي ظاهرياً على الأقل.

وفي المراكز من السادس حتى العاشر في جدول ترتيب أولمبياد باريس حتى (الخميس) تحتل بريطانيا المركز السادس، ثم كوريا الجنوبية، تليها إيطاليا، ثم كندا، وفي المركز العاشر ألمانيا

1-الصين

11 : ذهبية

7: فضية

6: برونزية

24 : المجموع

2-الولايات المتحدة

9 : ذهب

15 : فضية

13 : برونزية

37 : المجموع

3- فرنسا

8 : ذهبية

11: برونزية

8 : برونزية

27: المجموع

4- أستراليا

8 : ذهبية

6 : فضية

4 : برونزية

18 : المجموع

5- اليابان

8 : ذهبية

3 : قضية

5 : برونزية

16: المجموع