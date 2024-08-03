باريس: السبّاحة كايتي ليديكي، لاعبة الجمباز سيمون بايلز، العداءات الأسرع في العالم... تستعد أبرز الرياضيات لحصد الذهب السبت في اليوم الثامن من الألعاب الاولمبية في باريس 2024.

تقف السباحة الشابة البالغة 27 عاماً، خلال نهائي سباق 800 م، عند عتبة تاريخية حيث بامكانها أن تصبح الرياضية الأكثر تتويجاً في تاريخ الألعاب إلى جانب لاعبة الجمباز الروسية لاريسا لاتينينا.

من ناحيتها، ستحاول نجمة الجمباز العالمية، الفائزة بذهبيتين في النسخة الحالية، أن ترفع غلتها إلى ثلاث في باريس عندما تخوض مسابقة حصان القفز، قبل أن يعلن "ستاد دو فرانس" عن اسم الملكة الجديدة لسباق الـ 100 م.

ليديكي للتاريخ

في حال نجحت في الفوز بذهبية 800 م حرّة، سترصّع ليديكي سجلها بميدالية أولمبية تاسعة في مسيرتها في الأحواض، ما سيجعل منها السيدة الأكثر تتويجاً في تاريخ الالعاب بالتساوي مع لاتينينا، صاحبة 9 ميداليات ذهبية بين عامي 1956 و1964.

طوّقت الأميركية عنقها بالمعدن الأصفر للمرة الثامنة مساء الأربعاء بفوزها بسباق 1500 م حرة.

ظهرت للعلن في أولمبياد لندن 2012 في سن الـ 15 عاماً حين تألقت في سباق 800 م.

بايلز والذهبية السابعة

متألقة، طوّقت بايلز عنقها خلال هذه الألعاب، بالميداليتين الذهبيتين الخامسة ثم السادسة في مسيرتها من خلال إظهار موهبتها الهائلة خلال منافسات الفرق والمسابقة الكاملة.

تشارك في مسابقة حصان القفز مع طموح كبير للفوز بالذهب للمرة السابعة السبت، حيث سبق لها أن فازت بلقب المسابقة في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم مرتين (2018 و2019). لقد ابتكرت على هذا الجهاز حركة فنية من الصعب تقليدها، وهي بايلز 2، وحدها نجحت في القيام بها.

باريس تتوّج ملكة السبرينت

تتوّج العاصمة باريس ملكة سباق السرعة مساء السبت مع انتهاء سباق 100 متر.

وتُعدّ العداءة الاميركية شاكاري ريتشاردسون المرشحة الأوفر حظاً لخلافة الجامايكية إيلاين تومسون هيرا، الغائبة عن ألعاب باريس.

ترغب أسطورة سباقات السرعة الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس في التألق على المضمار الأرجواني في "ستاد دو فرانس" في دورة الألعاب الأخيرة لها، على غرار جوليان ألفريد من سان لوسيين الساعية لتدوين اسمها كأول فائزة بميدالية أولمبية لبلادها.

وسيشهد السبت أيضاً الظهور الأوّل للسويدي "موندو" أرمان دوبلانتيس في مسابقة القفز بالزانة، في سعيه لانتزاع الذهب الاولمبي للمرة الثانية. قبل رحلة البحث عن المعدن الأصفر، يجب عليه أولاً اجتياز عتبة التصفيات. تم تحديد الارتفاع ليضمن الرياضي انتقاله المباشر عند 5.80 م، وهو ما يجب أن يكون إجراءً شكليا لحامل الرقم القياسي العالمي (6.24 م).

فان دير بول بمواجهة بلجيكا

يعد الدراج الهولندي ماتيو فان دير بول، بطل العالم، المرشح الأوفر حظًا للفوز بذهبية السبت في مسار بطول 273 كيلومتراً ينتهي في شوارع باريس ويمر بتلة مونمارتر.

تتسلّح بلجيكا بقوّة هجومية مثيرة للإعجاب مع فاوت فان آرت وريمكو إيفينبول، ثالث النسخة الاخيرة من طواف فرنسا، علماً أنّ الاول حصد ذهبية سباق ضد الساعة والثاني البرونزية السبت الماضي.

يقترب الفرنسيون من السباق "بتواضع" ولكن أيضاً مع الكثير من "الطموح"، مع جوليان ألافيليب، وكريستوف لابورت، وفالنتان مادواس، وكيفن فوكلان.

قتال في دائرة الضوء

ستجذب حلقة "فيلبينت" الأنظار مع نهاية فترة ما بعد الظهر خلال النزال الثاني للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، على وقع الجدل حول جنسها.

فريق الحلم و"الملك"

بانتصارهم السهل على صربيا ونجمها نيكولا يوكيتش في مستهل مبارياته (110 84) الأحد، ثم جنوب السودان (103 86) الأربعاء، يخوض نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بقيادة "الملك" ليبرون جيمس، مباراتهم الأخيرة في دوري المجموعات ضد بورتوريكو، في فيلنوف داسك.

وضع "فريق الحلم"، الوحيد الفائز بأول مباراتين له في المجموعة الثالثة، تذكرته في جيبه للأسبوع الثاني في باريس.