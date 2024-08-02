فيلبانت: تواصل الجدل حول الأهلية الجنسية ببلوغ التايوانية يو تينغ لين ربع نهائي وزن 57 كلغ في الملاكمة الجمعة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بفوزها على الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا.

ولين هي إحدى ملاكمتين متورطتين في جدل حول أهلية جنسهما في مسابقة الملاكمة إلى جانب الجزائرية إيمان خليف التي أثارت ضجة كبيرة بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية فقط إثر لكمتين قويتين على رأسها.

وتعرّضت مشاركة خليف في النزال لانتقادات لاذعة من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب.

حققت لين (28 عاماً) الفوز بحركتها السريعة وقوّتها واكتسبت النقطة تلو الأخرى، كما تبادلت التحية مع منافستها، بخلاف ما حصل مع خليف التي رفضت كاريني مصافحتها بعد النزال.

وردّت لين على التساؤلات حول جنسها قائلة لقناة "تي في بي أس" (TVBS) التايوانية "لا أفكر إلا في الأداء بشكل أفضل على الحلبة".

وأضافت "أعتقد أن منافساتي يخفن من قوتي"، لذا فإن منتقديها "يبحثون فقط عن ثغرة ويصنعون منها قصة كبيرة"، مؤكدة أنها لا تتأثر بذلك.

وجُرّدت لين من الميدالية البرونزية في بطولة العالم العام الماضي بعد خضوعها لاختبارات "بيوكيميائية" فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف، حسب موقع الألعاب المخصص للرياضيين المعتمدين في الأولمبياد.

سُمح لها بالمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغتشو في العام عينه، حين فازت بالذهبية في 57 كلغ.

ونفى الاتحاد الدولي للملاكمة إجراء اختبارات لقياس مستوى التستوستيرون، لكنه لم يحدد طبيعة التحليلات التي أجريت لاتخاذ قرار باستبعاد خليف ولين من بطولة العالم.

بدورها، كانت خليف حُرمت من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و"مستويات هرمون التستوستيرون".

واعتبرت ميلوني بعد نزال الخميس أنه "لم يكن نزالاً عادلاً"، مضيفة "لا أتفق مع اللجنة الأولمبية الدولية".

"غير عادلة"

ونشرت الحكومة الإيطالية بياناً الجمعة أشارت فيه إلى أن "الرئيسة ميلوني ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية (توماس باخ) اتفقا على أن الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية سيظلان على اتصال لتقييم كيفية حلّ هذه المشكلة في المستقبل".

ووصلت ترددات الانتقادات إلى وراء الأطلسي، فقال ترامب "سأبقي الرجال خارج مسابقات السيدات".

وأدانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية "التصرّف غير الأخلاقي" الذي استهدف خليف قبل مباراتها الافتتاحية "من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية".

وفي حديث لصحيفة "بورس" المحلية، لم تكن الخصمة المقبلة لخليف المجرية أنا لوكا هاموري راضية، معتبرة أن مشاركة الجزائرية "غير عادلة".

وقالت "أعتبر قرار السماح لخصمتي بدخول الألعاب غير عادل، لأنه يتعارض مع الموقف السابق (للاتحاد الدولي للملاكمة). ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا أثق في الله، لأنه إذا أرادني أن أفوز، فسأفوز".

وسبق لهاموري نفسها أن دافعت عن مشاركة خليف، قائلة لوكالة الأنباء الرسمية المجرية "أم تي أي" إنه "إذا سمحوا لها بالمنافسة هنا، فمن المؤكد أنهم يعرفون أنها امرأة".

وهاموري هي أول ملاكمة من بلادها في الألعاب الأولمبية.

وأفادت اللجنة الأولمبية المجرية أنها تواصلت مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إدراج خليف، قائلة إنه "من المتطلبات الأساسية لتكافؤ الفرص للنساء أن يُسمح للمتنافسات من الخصائص البيولوجية الأنثوية فقط... بالمنافسة في مجال (مسابقات) النساء".

وقالت "إذا كانت القواعد الأولمبية للمشاركة في الملاكمة لا تضمن ذلك بشكل كامل، فيجب مراجعة القواعد وتعديلها إذا لزم الأمر".

ووفقاً للبيان، بدأ رئيس اللجنة الأولمبية المجرية "مشاورات فورية" مع مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية "لتوضيح الموقف".

وتسببت المباراة بين هاموري وخليف بموجة غضب في المجر، حيث وصفت بعض وسائل الإعلام الملاكمة الجزائرية بأنها "ذكر بيولوجي".

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامز إن معايير الأهلية التي حددتها الهيئة الأولمبية كانت تستند إلى الجنس المبيّن في جوازات السفر، لكنه أقر بأن الأمر "ليس مسألة واضحة".