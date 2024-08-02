لوس انجليس: وصل الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو إلى نادي لوس أنجليس أف سي الأميركي لكرة القدم والبطولة الأميركية الشمالية لكرة القدم ليعيش "حلمه الأميركي" ويفوز "بالمزيد والمزيد من الألقاب"، وفقاً لما قاله لفرانس برس فيديو الجمعة.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً إلى النادي الكاليفورني، حيث يلعب أيضاً حارس مرمى الـ"زرق" السابق هوغو لوريس، بعد رحيله عن نادي ميلان الإيطالي وخوضه دقائقه الأخيرة مع منتخب فرنسا خلال كأس أوروبا في ألمانيا.

ويعتقد صاحب الأهداف الـ57 في 137 مباراة دولية أن كأس أوروبا التي أُقصي فيها منتخب فرنسا من نصف النهائي (1 2) على يد الإسبان المتوّجين باللقب لاحقاً "لم تكن فاشلة بما أننا بلغنا المربع الذهبي. لكن هل كان من الممكن أن نفعل ما هو أفضل؟ ربّما".

على الصعيد الشخصي كان "يتمنّى أن تُتاح لي الفرصة لفعل المزيد" خلال البطولة التي لم يلعب فيها إلا قليلا. وأضاف "لكن الأمر سار على هذا النحو، لن أنسى أبداً تلك السنوات الـ13 المذهلة التي دافعت خلالها عن ألوان منتخب فرنسا".

وتابع "سأظل منافساً. حتى لو تركت المستوى العالي جداً للعبة بالتوقف عن اللعب لمنتخب فرنسا ثم مغادرة أوروبا، إلا أنني أطمح إلى الكثير من المتعة والتتويج دائماً بالمزيد والمزيد من الألقاب مع ناديي الجديد".