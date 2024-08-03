الولايات المتحدة: بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثالثة عالمياً، نصف نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب (500 نقطة)، بفوزها على مواطنتها فيكتوريا أزارينكا (20) بمجموعتين 6 4 و6 4 الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها سابالينكا، المتوّجة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين، نصف نهائي إحدى دورات "دبليو تي ايه" منذ أيار (مايو) الماضي في دورة روما لماسترز الألف حين وصلت إلى النهائي وخسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

قالت بعد المباراة "المواجهات ضدها (أزارينكا) دائماً ما تكون صعبة. دائماً ما تُقدّم أقوى ما لديها وأستمتع باللعب ضدّها. أنا سعيدة للغاية لتخطّي هذه المباراة الصعبة".

وأضافت "أشعر كأنه مع انتهاء كل مجموعة، ألعب بشكل أفضل وأفضل. آمل أن أستمر في تحسين مستواي، وبحلول بطولة أميركا المفتوحة، سأكون جاهزة بنسبة 100 بالمئة".

ولم تتمكّن المصنفة أولى في دورة واشنطن من المنافسة في الألعاب الأولمبية في باريس لتفضيلها التركيز على دورات الأرض الصلبة بدلاً من اللعب على تراب ملاعب رولان غاروس حيث تقام المنافسة الأولمبية، وذلك بعد إصابتها في الكتف واضطرارها إلى الانحساب من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في بداية تموز (يوليو).

علّقت "سعيدة للغاية. الأمور تسير بشكل رائع حتى الآن. آمل أن تكون الإصابة جزءاً من الماضي. أشعر بحالة جيدة جداً".

وتابعت وصيفة بطولة أميركا الأخيرة "نحن نبذل كل ما بوسعنا مع فريقي للحفاظ على قوة كتفي وضمان عدم حدوث مثل هذه الإصابة مرة أخرى".

وستواجه سابالينكا التشيكية ماري بوزكوفا (43 عالمياً) في نصف النهائي في ثاني مواجهةٍ بينهما، بعد أولى فازت بها البيلاروسية في ميامي العام الماضي، فيما تلتقي الإسبانية باولا بادوسا (62) مع الأميركية دوليهايد (49) في المباراة الثانية.

وتعوّل سابالينكا على أن تكون على أهبّة الاستعداد، على غرار منافساتها اللواتي يشاركن حالياً الأولمبياد، عندما تبدأ بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في 26 آب (أغسطس).

ولدى الرجال، ودّع الروسي أندري روبليف الثامن عالمياً، بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو (29) بمجموعتين 4 6 و6 7 (3/7).

وسيلعب تيافو في نصف النهائي مع مواطنه سيباستيان كوردا (22) الفائز على الأسترالي جوردان تومسون 6 4 و6 2.