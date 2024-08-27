نيويورك : استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بالفوز على المولدوفي رادو ألبوت 6 2 و6 2 و6 4 الإثنين، ليبلغ الدور الثاني.

وكسر ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الـ25 في بطولات الغراند سلام والأول له منذ تتويجه على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك العام الماضي، إرسال منافسه المصنف 138 عالميا ست مرات خلال ساعتين وثماني دقائق.

وسجّل الصربي رقما قياسيا لدى الرجال بتحقيقه الفوز رقم 78 على ملعب آرثر آش، وذلك في ظهوره الأول منذ تتويجه بذهبية الألعاب الأولمبية في باريس في الرابع من آب/أغسطس الجاري على حساب الإسباني كارلوس ألكاراس.

وقال ديوكوفيتش الذي اختتم المنافسات في يوم استقطب 74 ألفا و641 متفرجا وهو رقم قياسي وفقا لاتحاد كرة المضرب الأميركي "فترات اللعب المسائية هنا هي الأفضل في العالم".

وأضاف "هناك طاقة لا تُصدّق، ومع القانون الجديد هذا العام الذي يسمح للمتفرجين بالتحرك، هناك الكثير من الأشياء تحدث".

ويواجه حامل اللقب في الدور الثاني مواطنه لاسلو دييري الفائز على الألماني يان لينارد شتروف 6 7 (7 9) و6 1 و6 7 (7 9) و6 4 و6 2.

وودّع الدنماركي هولغر رونه (15) المنافسات بخسارته المفاجئة أمام الياباني براندون ناكاشيما 2 6 و1 6 و4 6، فيما فاز الأميركي فرانسيس تيافو على مواطنه ألكسندر كوفاتشيفيتش 6 4 و6 3 و4 6 و7 5.

وبلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف رابعا عالميا، الدور عينه، للمرة الثامنة تواليا، وذلك بفوزه على مواطنه ماكسيميليان مارتيرير 6 2 و6 7 (5 7) و6 3 و6 2.

واحتاج وصيف بطل 2020 الذي وصل هذا الموسم إلى نهائي بطولة رولان غاروس حيث خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس وقبلها إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، إلى ساعتين و53 دقيقة كي يتخطى مواطنه المصنف 100 عالميا والذي كان يمنّي النفس عن 29 عاما ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في مشاركته الخامسة.

ويلتقي زفيريف في الدور الثاني مع الفرنسي ألكسندر مولر الفائز على الأسترالي آدم وولتن 3 6 و7 6 (9 7) و6 3 و6 4.

وفي مشاركته الكبرى الأخيرة قبل الاعتزال، لم يذهب بطل 2020 النمسوي دومينيك تيم بعيدا إذ انتهى مشواره عند الدور الأول بخسارته أمام الأميركي بين شيلتون الثالث عشر عالميا 4 6 و2 6 و2 6.

وسبق للنمسوي الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين في الثالث من أيلول/سبتمبر، أن أعلن بأن موسم 2024 سيكون الأخير له في ملاعب الكرة الصفراء.

ومنذ أن أحرز اللقب عام 2020 بفوزه في النهائي على زفيريف، لم يتمكن تيم من الذهاب أبعد من الدور الثاني في ثلاث مشاركات في البطولة الأميركية، وكان ذلك العام الماضي حين خرج على يد شيلتون بالذات.

وشارك المصنف 210 عالميا بعدما وصل سابقا إلى المركز الثالث، في البطولة الأميركية ببطاقة دعوة.

واضطر تيم إلى الابتعاد عن الملاعب في النصف الثاني من موسم 2021 بعد تعرضه لتمزق في أربطة معصمه الأيمن ولم يتمكن بعدها من استعادة مستواه السابق ما أدى إلى تراجعه في التصنيف عام 2022 حتى المركز 352.

وتأهل أيضا الروسي أندري روبليف السادس في مشاركته العاشرة، بفوزه على البرازيلي سيبوث ويلد 6 3، 7 6 (7 3) و7 5، ضاربا موعدا مع الأميركي كريستوفر يوبانكس أو الفرنسي أرتور ريندركنيش.

كما بلغ النروجي كاسبر رود الثامن ووصيف بطل 2022 الدور الثاني بفوزه على الصيني يونشاوكيتي بو 7 6 (7 2) و6 2 و6 2، ليواجه الفرنسي غايل مونفيس أو الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

ورافقهم الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر بعد تغلبه على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيي 7 5 و6 1 و6 2.

بداية قوية لغوف

ولدى السيدات، بدأت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثالثة، حملة الدفاع عن لقبها بقوة بعد فوزها على الفرنسية فارفارا غراشيفا 6 2 و6 0 في ساعة و6 دقائق فقط.

وقالت ابنة العشرين عاما التي توّجت بلقب العام الماضي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، إنها تحاول "الاستمتاع لأنه من الجميل حقا العودة إلى هنا"، مع الإقرار "إن الضغط كبير في هذه البطولة... العام الماضي كان رائعا، وبالتالي أنا أشارك بهذه المشاعر (الإيجابية) ودعونا نرى ما سيحصل".

وتلتقي غوف في الدور الثاني الألمانية تاتيانا ماريا الفائزة على الأرجنتينية سولانا سييرا 6 2 و6 3.

وتأهلت إلى الدور عينه وصيفتها سابالينكا، المصنفة ثالثة عالميا، بفوزها على الأسترالية بريسيلا هون 6 3 و6 3.

وتضرب سابالينكا موعدا في الدور المقبل مع الإيطالية لوتشيا برونزيتي الفائزة على النيوزلندية المنسحبة لولو صن، علما أن الإيطالية كانت قد حسمت المجموعة الأولى 6 3 قبل انسحاب منافستها.

وقلبت مواطنة سابالينكا، فيكتوريا أزارينكا (20) تأخرها أمام الأوكرانية يوليا ستارودبتسيفا إلى فوز 3 6 و6 1 و6 1، على أن تواجه في الدور المقبل الفرنسية كلارا بوريل الفائزة على الأميركية سلون ستيفنز 0 6 و7 5 و7 5.

كما بلغت الدور الثاني وللمرة الثالثة في ثالث مشاركة لها الصينية كينوين جينغ، المصنفة سابعة والقادمة من تتويج تاريخي بذهبية فردي السيدات في أولمبياد باريس، بفوز وصيفة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم على الأميركية أماندا أنيسيموفا 4 6 و6 4 و6 2.

وتلتقي ابنة الـ21 عاما في اختبارها المقبل الروسية إيريكا أندرييفا الفائزة على الصينية الأخرى يو يوان 6 3 و7 6 (9 7).

ولدى سؤالها عن إنجاز الفوز بذهبية أولمبياد باريس، قالت الصينية "أنا سعيدة بما حققته في الماضي لكن كل ما أريده الآن التركيز على ما أقوم به هنا".

وتواجه جينغ احتمال لقاء البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي، وذلك في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بداية هذا العام.