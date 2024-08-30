توبيز : يغيب روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي الجديد، عن تشكيلة منتخب بلجيكا التي كشف عنها المدرب الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو الجمعة، استعدادا لمواجهتي إسرائيل وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وطلب الهدّاف التاريخي لـ"الشياطين الحمر" الحصول على الراحة بعد صيف مليء بالتحديات وانتقاله الأخير إلى نابولي قادما من تشلسي الإنكليزي الذي لا يريده، علما أن اللاعب قضى الموسم الماضي مع روما الإيطالي، غير المهتم هو الآخر بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه.

وقام تيديسكو بتجديدات كبيرة في التشكيلة بعد الفشل في كأس أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا، حيث خرجت بلجيكا من ثمن النهائي على يد فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة 85.

ويغيب عن التشكيلة المدافعان أكسل فيتسل ويان فيرتونغن، والجناحان لياندرو تروسار ويانيك كاراسكو.

ويستمر غياب حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا الذي أعلن قبل أسبوع أنه لا يرغب بالاستمرار مع منتخب بلاده طالما أن تيديسكو هو المدرب، وذلك بسبب خلاف بينهما منذ أشهر عدة.

في المقابل، استدعى المدرب اللاعبين الشباب كوني دي وينتر (21 عاما) مدافع جنوى الإيطالي وأرني إنغلز (20 عاما) لاعب وسط أوغسبورغ الألماني وجوليان دورانفيل (18 عاما) مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أيضا.

وتستهل بلجيكا مشواره في دوري الأمم بمواجهة إسرائيل في 6 أيلول/سبتمبر قبل لقاء فرنسا بعدها بثلاثة أيام في ليون، وذلك ضمن المجموعة التي تضم إيطاليا أيضا.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: كون كاستيلز (القادسية السعودي)، ماتس سيلز (نوتنغهام فوريست الإنكليزي)، توماس كامينسكي (لوتون تاون الإنكليزي)

للدفاع: تيموتي كاستاني (فولهام الإنكليزي)، ماكسيم دي كويبر (كلوب بروج)، كوني دي وينتر (جنوى الإيطالي)، زينو ديباست (سبورتنغ البرتغالي)، فاوت فاس (ليستر سيتي الإنكليزي)، توماس مونييه (ليل الفرنسي)، أرتور تيات (فرانكفورت الألماني)

للوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، شارل دي كيتلار (أتالانتا الإيطالي)، أرني إنغلز (أوغسبورغ الألماني)، أوريل مانغالا (ليون الفرنسي)، أمادو أونانا (أستون فيلا الإنكليزي)، أليكسي سالماكرز (ميلان الإيطالي)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنكليزي)، أرتور فيرميرين (لايبزيغ الألماني)