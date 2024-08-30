برلين : يواجه باير ليفركوزن بطل الموسم الماضي في الدوري الألماني لكرة القدم، أول اختبار حقيقي للدفاع عن لقبه عندما يستضيف لايبزيغ السبت في المرحلة الثانية.

بات فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو الأول في تاريخ بوندسليغا الذي لا يخسر أي مباراة طوال الموسم في ألمانيا الموسم الماضي، لكنه حقق انتصارات صعبة في مبارياته الثلاث حتى الآن هذا الموسم في المسابقات المحلية، حيث احتاج الى ركلات الترجيح ليتخطى شتوتغارت في الكأس السوبر، خطف الفوز 3 2 في الرمق الأخير على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الأولى من الدوري الألماني، ثم حقق فوزا متواضعا على كارل زايس جيما من دور المناطق 1 0 في كأس ألمانيا.

وكان ليفركوزن فاز على لايبزيغ الموسم الماضي بنتيجة واحدة 3 2 ذهابا في افتتاح الدوري وإيابا في كانون الثاني/يناير خارج ملعبه، حيث عدل تأخره مرتين قبل أن يسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

كان الفوز المتأخر علامة فارقة في موسم ليفركوزن الاستثنائي لأن الفريق سجل 17 هدفا ما بعد الدقيقة 88 حتى الآن في عام 2024 معظمها في الوقت المحتسب بدل الضائع.

يدخل كلا الناديين موسم 2024 25 بعد أن احتفظا بمعظم لاعبيهما النجوم خلال فترة فترة الانتقالات التي تنتهي في منتصف ليل الجمعة.

ومن الفريق الذي فاز بثنائية الدوري والكأس دون هزيمة الموسم الماضي، خسر ليفركوزن فقط المدافع العاجي أوديلون كوسونو. في حين سيفتقد لايبزيغ خدمات مهاجمه الإسباني المتألق داني اوملو الذي انتقل إلى برشلونة، لكن بديله النروجي أنطونيو نوسا نجح في تقديم نفسه مع الفريق بتسجيله هدفين في مباراتين.

وقال لاعب خط الوسط الدولي روبرت أندريش تعليقا على نتيجة فريقه الهزيلة في كأس المانيا "قدمنا أضعف أداء لنا" هذا العام، وتابع "لم نأخذ الأمر على محمل الجد وارتكبنا الكثير من الأخطاء".

في المقابل، قال يوناس هوفمان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، إن الأداء كان يجب أن يكون "بمثابة تحذير لإظهار لنا جميعا أن أداءنا لم يكن كافيا".

ويستضيف بايرن ميونيخ الذي قلب تخلفه أمام فولسفبورغ 1 2 إلى فوز متأخر 3 2 في مباراته الافتتاحية فرايبورغ.

ولم يكن أداء الفريق البافاري مقنعا في أول مباراة رسمية لمدربه الجديد البلجيكي فانسان كومباني وظهرت بعض الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الخروج خالي الوفاض الموسم الماضي.

لاعب تحت المجهر

لم يسجل المهاجم الإنكليزي هاري كاين أي هدف في مباراة فريقه الأولى في الدوري، لكنه لعب دورا أساسيا بكل ما قام به بايرن ميونيخ بشكل جيد خلال الفوز 3 2 على فولفسبورغ. بدأ قائد إنكلترا الهجوم على الجهة اليمنى ليسجل جمال موسيالا الهدف الافتتاحي. وعندما وجد بايرن نفسه متخلفا بعد ثنائية لوفو ماير السريعة، ساهمت رأسية كاين القوية في ارتباك مدافع فولفسبورغ ليسجل خطأ في مرمى فريقه ويعادل النتيجة، كما نجح في تمريرة حاسمة باتجاه سيرج غنابري أواخر المباراة ليسجل الأخير هدف الفوز.

وفي حديثه مع موقع الدوري الألماني الأربعاء، قال كاين إن خسارة إنكلترا في نهائي كأس أوروبا 2024 منحته "المزيد من الحافز" لتحقيق لقب الفريق الأول في مسيرته هذا الموسم. وتابع "هذا النادي يحتاج إلى الفوز بالألقاب. أعتقد أن هناك تعطشًا ورغبة حقيقيين لدى المدرب الجديد (كومباني). نحن جميعا حريصون على استعادة تلك الألقاب".

أرقام وإحصائيات

1 من 17 فاز فرايبورغ مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة لعبها ضد بايرن ميونخ.

710 سيخوض توماس مولر الأحد في حال مشاركته المباراة رقم 710 مع بايرن، وهو رقم قياسي للنادي.