نيويورك : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على الأميركي أليكس ميكلسن 6 4 و6 0 و6 2 الخميس.

وسحقت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميا، اليابانية إينا شيباهارا 6 0 و6 1، في 65 دقيقة فقط لتلتحق بركب المتأهلات إلى الدور الثالث.

وهو الفوز الخمسين لسينر (23 عاما) هذا العام والـ30 على ملاعب صلبة، ليتأهل إلى الدور الثالث في نيويورك للعام الرابع تواليا.

واحتاج سينر إلى ساعة و39 دقيقة للتغلب على المصنف 49 عالميا، حيث سدد 28 ضربة ناجحة وكسر إرسال منافسه 8 مرات.

وضرب الإيطالي في الدور الثالث موعدا مع الأسترالي كريستوفر أوكونيل المشارك ببطاقة دعوة، في سعيه لبلوغ نصف النهائي حيث من المرجح أن يواجه الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا والفائز باللقب عام 2022، علما أن صاحب فضية أولمبياد باريس أحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون تواليا هذا العام.

وحجز أوكونيل مقعده إلى الدور الثالث بفوزه على الإيطالي القادم من التصفيات ماتيا بيلوتشي 6 3 و6 4 و3 6 و6 3.

قال سينر الذي تغلب على ميكلسن في الدور الثاني من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة قبل أسبوعين "أنا سعيد للغاية. إنه منافس صعب للغاية. لقد لعبنا ضد بعضنا البعض في سينسيناتي قبل أسبوع. كنت أعرف ما الذي أتوقعه، وكان يعرف ما الذي يتوقعه قليلا".

وفاز سينر في سينسيناتي بلقبه الخامس هذا العام.

بعد يوم واحد من تتويجه، كُشف الكشف عن أن سينر أفلت من الإيقاف على الرغم من اختبارين إيجابيين لمادة منشطة في آذار/مارس، حيث قبلت السلطات تفسيره بأن النتيجة كانت نتيجة تلوّث غير مقصود.

ولم يكن النجاح حليف البولندي هوبرت هوركاتش السابع عالمياً والذي غادر من الدور الثاني بخسارته أمام الأسترالي جوردان تومبسون (32) بنتيجة 6 7 (2 7) و1 6 و5 7.

وكان هوركاتش انسحب من الدور الثاني في ويمبلدون أمام الفرنسي أرتور فيس جراء تعرضه لإصابة في قدمه.

ولم يسبق للبولندي الذي بلغ نصف نهائي ويمبلدون عام 2021 أن تجاوز الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز.

ويواجه تومبسون الذي سبق له أن بلغ ثمن نهائي البطولة الأميركية عام 2020، في الدور الثالث الإيطالي ماتيو أرنالدي الفائز على الروسي رومان سافيولين 6 2 و6 4 و6 4.

وفاز التشيكي توماس ماتشاك على الأميركي سيباستيان كوردا السادس عشر بنتيجة 6 4 و6 2 و6 4.

انسحاب بليشكوفا بعد ثلاث نقاط

ولدى السيدات، سحقت البولندية شفيونتيك، الفائزة بلقب البطولة عام 2022، منافستها اليابانية شيباهارا المصنفة 217 لتتأهل إلى الدور الثالث.

وتسعى البولندية البالغة 23 عاما لإضافة لقب ثان في نيويورك إلى ألقابها الأربعة في رولان غاروس، علما أنه لم يسبق لها أن خسرت أمام مصنفة خارج الـ100 الأوليات في غراند سلام، لتعزز رصيدها إلى 20 0.

هيمنت على الأشواط السبعة الأولى، قبل أن تفوز شيباهارا بإرسالها وتعادل النتيجة 1 1 في المجموعة الثانية، وحافظت على أعصابها لتنقذ ثلاث نقاط كسر خلال 13 دقيقة في شوط كان الوحيد الذي فازت به.

في المقابل، استفادت الإيطالية جازمين باوليني الخامسة عالميا من انسحاب التشيكية كارولينا بليشكوفا (44) بعد ثلاث نقاط فقط من المجموعة الأولى بسبب إصابة في قدمها اليسرى لتبلغ الدور الثالث.

وشعرت بليشكوفا التي وصلت إلى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016 باوجاع، فأوقفت المباراة وطلبت وقتا طبيا مستقطعا لتعلن انسحابها وتغادر ملعب لويس أرمسترونغ وهي تعرج.

قالت باوليني عن منافستها "آمل في أن تتعافى سريعا لأن من المحزن أن نراها تغادر الملعب بهذه الطريقة. لم نلعب مباراة حقيقية".

وتابعت "هذا ليس جيدا لكرة المضرب. أتمنى فقط أن تتعافى وأن نراها تعود إلى الملاعب قريبا".

وتلعب باوليني التي خسرت نهائي رولان غاروس وويمبلدون هذا العام مع الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا (32) الفائزة على الصينية وانغ شين يو 6 1 و7 6 (7 4).

وفازت الروسية آنا كالينسكايا الخامسة عشرة على المجرية آنا بوندار 6 2 و6 4، ومواطنتها ديانا شنايدر الثامنة عشرة على الدنماركية كلارا تاوسون 6 4 و6 4.

وانسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة التي توّجت بطلة لويمبلدون عام 2022 قبل مباراتها في الدور الثاني أمام الفرنسية جيسيكا بونشي (134)، من دون تحديد سبب الانسحاب.

وكشفت ريباكينا قبل أيام من انطلاق البطولة أنها أنهت شراكة استمرت خمس سنوات مع مدربها ستيفانو فوكوف، على الرغم من أنها أغلقت الباب أمام الأسئلة حول هذه الخطوة في المؤتمر الصحافي بعد فوزها على الاسترالية ديستاني أيافا في الدور الاول.

كما انسحبت ريباكينا من أولمبياد باريس، بعد أسبوعين من هزيمتها أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا في الدور نصف النهائي في ويمبلدون.