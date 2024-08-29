ميامي : مدّد "ملك" الرميات الثلاثية ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز عقده لمدة عام واحد ما سيبقيه مع فريقه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" حتى نهاية موسم 2026 2027، وفقا لما أفادت الخميس شبكة "إي أس بي أن".

وتبقّى من عقد كوري (36 عاما) المتوّج مع المنتخب الأميركي بذهبية أولمبياد باريس في أول مشاركة له في الألعاب، عامان في الصفقة التي مدتها أربع سنوات ووقعها في عام 2021 بقيمة 215.4 مليون دولار.

وقالت "إي أس بي أن" إن تمديد العام الإضافي سيُكسب كوري 62.6 مليون دولار إضافية.

ولم يدافع كوري سوى عن ألوان ووريرز في "أن بي ايه" بعدما اختير من قبل فريق كاليفورنيا في عام 2009. بلغت معدلاته في الموسم الماضي 26.4 نقطة و5.1 تمريرات حاسمة و4.5 متابعات في المباراة الواحدة.