ميلانو : تعاقد نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022 2023 مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو قادما من تشلسي الإنكليزي، حسب ما أعلن النادي الجنوبي.

وأكّد أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي إتمام الصفقة التي ستكلّف نحو 33.2 مليون دولار وفقا للتقارير، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب "أهلا روميلو"، مع صورة للاعب يوقّع عقدا لثلاث سنوات.

وسيبقى لوكاكو (31 عاما) في إيطاليا حيث لعب بقميصي روما وإنتر في الموسمين الماضيين بالإعارة من النادي الإنكليزي، علماً أنه كان لاعبا لـ"نيراتسوري" بين 2019 و2021.

ولعب المهاجم دورا كبيرا في تتويج إنتر بلقب الدوري عام 2021 بقيادة مدربه القديم الجديد أنتونيو كونتي، قبل أن ينتقل إلى تشلسي بصفقة كلفت 110 مليون دولار في ذلك الصيف.

ولم يقدّم لوكاكو المأمول منه عقب عودته إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، كما لم تتمكّن الأندية من تقديم عروض مناسبة للتعاقد معه بمبلغ كبير، ما أدى لإعارته إلى إنتر في 2022 2023 حيث لم يلعب كثيرا بداعي الإصابة.

وفشلت صفقة انتقاله النهائية إلى النادي بعدما اكتشفت الإدارة أنه كان على تواصل مع المنافسَين اللدودين، ميلان ويوفنتوس، لذا وافق اللاعب وناديه تشلسي في النهاية على صفقة إعارة جديدة إلى روما.

ولم يُبدِ نادي العاصمة اهتماما بدفع مبلغ كبير لإبقاء المهاجم ضمن صفوفه. أمرٌ استغله كونتي للمّ الشمل مع مهاجم تشوّهت سمعته في السنوات الأخيرة لكنه الهداف التاريخي لبلجيكا بـ85 هدفا في 119 مباراة.