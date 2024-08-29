لندن : وضع مدافع نيوكاسل كيران تريبييه حدا لمسيرته الدولية في كرة القدم الخميس، بعدما خاض 54 مباراة بقميص منتخب إنكلترا.

لعب إبن الـ33 عاما دورا كبيرا في بروز منتخب "الأسود الثلاثة" كقوة لا يُستهان بها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الستة الماضية.

وجاء هدف تريبييه الوحيد على المستوى الدولي خلال الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 أمام كرواتيا.

كما كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي التي بلغت الدور نصف النهائي في النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا وربع نهائي كأس العالم 2022.

ومن المرتقب أن يعلن مدرب إنكلترا المؤقت لي كارسلي عن تشكيلته في وقت متأخر من يوم الخميس.

واستقال غاريث ساوثغيت من منصبه مدربا لمنتخب إنكلترا بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.

وكتب تريبييه على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي "لقد كان تمثيل بلدي في أربع بطولات كبرى أحد أكبر الأوسمة في حياتي".

وتابع "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لغاريث وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتخب إنكلترا على الثقة التي وضعوها بي طوال السنوات الماضية".

وأضاف "شكرا لجميع زملائي في الفريق، لقد مررنا بلحظات خاصة للغاية حيث بلغنا نهائي كأس أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس العالم وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل".