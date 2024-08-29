مونتيفيديو: تودّع الأوروغواي الخميس لاعب كرة القدم خوان إزكييردو الذي توفي في البرازيل نتيجة تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه ناسيونال ضد ساو باولو في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس.

وتقام مراسم دفن إزكييردو الخميس في العاصمة مونتيفيديو، بعدما فارق ابن الـ27 عاما الحياة الثلاثاء في أحد مستشفيات ساو باولو، بعد خمسة أيام من انهياره في الدقيقة 84 من المباراة.

ودخل المدافع كبديل مطلع الشوط الثاني في مباراة الخميس الماضي ثم استُبدل في الدقيقة 90+1، بعدما قُدّمت له الرعاية الطبية سريعا قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت أينشتاين.

وأثار الحادث مشاعر القلق في نهاية المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الارض وتأهلهم إلى ربع النهائي، إذ ألغى نادي ناسيونال مؤتمره الصحافي ولم يُقدّم تصريحات في المنطقة المختلطة.

ووفق مصدر رسمي، أعيد جثمان إزكييردو إلى الأوروغواي مساء الأربعاء على متن طائرة عسكرية، سبقتها طائرة أخرى تقل أحباءه، بينهم شريكته وطفلاه الصغيران الذين انضموا إليه في البرازيل.

وقال نادي ناسيونال الذي أعلن الحداد لمدة خمسة أيام، إن مراسم الدفن ستكون ظهر الخميس (حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش) في مقر النادي، من دون أن تكون هناك جنازة عامة بحسب المصدر نفسه.

ومنذ الإعلان عن وفاته، توجه سكان مونتيفيديو إلى مقر نادي ناسيونال، أحد الأندية الرئيسة في البلاد، للتعبير عن حزنهم بوضعهم باقات الزهور والرسومات والرسائل والأعلام أمام النادي إضافة إلى إضاءة الشموع.

كما شارك في هذه اللفتة مشجعو النادي المنافس بينارول الذين قدموا واجب العزاء وحتى أنهم عانقوا نظراءهم من ناسيونال رغم الخصومة التاريخية بينهم.

وقال ويلسون غوادالوبي، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 36 عاماً، لوكالة فرانس برس معربا عن حبه للاعب "الأمر مؤلم، مؤلم جدا".

ونشر ناسيونال عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "خوان، أنت بجانبنا إلى الأبد"، مسترجعا فيه رحلة المدافع الذي عاد إلى هذا النادي مطلع عام 2024 بعد عام بألوان ليفربول مونتيفيديو.

وتضامن عالم الكرة المستديرة مع المدافع الأوروغوياني، حيث ارتدى ساو باولو الاحد قمصانا باللون الأزرق الفاتح كتب عليها "فويرسا إزكييردو" (إلى الأمام إزكييردو) خلال مباراته على أرضه أمام فيتوريا في الدوري.

كما أهدى الهداف الأوروغوياني لويس سواريس هدفي فوز فريقه إنتر ميامي الأميركي على سينسيناتي السبت لمدافع ناسيونال.

وكتب مواطنه داروين نونييس مهاجم ليفربول الانكليزي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خوان، نحن جميعا معك ومع عائلتك!".

خلال مسيرته، لعب إزكييردو أكثر من 100 مباراة في دوري الدرجة الأولى الأوروغوياني.