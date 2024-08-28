نيويورك : خرجت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة ثامنة وبطلة النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، من الدور الثاني لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام الرومانية المغمورة والمتأهلة من التصفيات ايلينا غابرييلا روسيه 4 6 و5 7 الاربعاء.

وكانت كرايتشيكوفا بلغت ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز عام 2021 بعد ان فازت في العام ذاته ببطولة رولان غاروس، محرزة باكورة ألقابها الكبيرة.

أما روسيه (26 عاما)، المصنفة 122 عالميا، فلم يسبق لها تخطي الدور الثاني في أي من بطولات الغراند سلام، وستلتقي في الدور التالي مع الإسبانية باولا بادوسا الفائزة على الأميركية تايلور تاونسند 6 3 و7 5

وقالت روسيه "يا الهي! انا لا أملك الكلمات في هذه اللحظة. إنه حلم بالنسبة إلي".

وحيت روسيه والدها أدريان الذي جاء لمشاهدتها للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز بقولها "لا شك أن حضور والدي جلب الحظ لي".