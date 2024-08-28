ليفربول : تعاقد ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم 19 مرة، مع حارس منتخب جورجيا الأوّل، جورجي مامارداشفيلي، قادما من فالنسيا الإسباني، على أن ينتقل إلى "أنفيلد" في الموسم المقبل وفقا لما أعلنه النادي.

ولمع اسم مامارداشفيلي في كأس أوروبا الأخيرة التي استضافتها ألمانيا، وذلك في مشاركته الأولى ضمن بطولة كبرى، حيث لعب دورا هاما في بلوغ منتخب بلاده ثمن النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا حاملة اللقب.

وقال النادي الإنكليزي في بيان "توصّل ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال جورجي مامارداشفيلي، بشرط الحصول على تصريح عمل والبطاقة الدولية، حيث من المقرر أن ينتقل حارس مرمى فالنسيا إلى أنفيلد قبل موسم 2025 2026".

وأضاف "أتم الريدز صفقة مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ستبقيه في إسبانيا مع فريق لوس تشي (فالنسيا) حتى نهاية الموسم الحالي قبل الانتقال إلى ميرسيسايد الصيف المقبل".

وسيدفع ليفربول نحو 34 مليون دولار بالإضافة إلى خمسة ملايين إضافات وفقا للتقارير.

وكان البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الأوّل كشف هذا الأسبوع أنه رفض عروضا مغرية من السعودية.

ويرتبط بيكر بعقد مع الـ"ريدز" حتى عامين مقبلين لكنه دعم صفقة التعاقد مع مامارداشفيلي.

قال لصحيفة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن النادي يحتاج إلى أن يتحضّر للمستقبل. لن نبقى للأبد هنا".