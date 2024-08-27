إيلاف من الرياض: نجح نادي الهلال السعودي في إبرام واحدة من أقوى صفقات الانتقالات الصيفية على المستوى الكروي العالمي، وليس فيما يتعلق بالدوري السعودي فحسب، وذلك بعد تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو.

وانضم كانسيلو لصفوف الهلال قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وتم الإعلان عن التعاقد بطريقة مبتكرة عبر مقطع فيديو جاء عنوانه "جواو كانسيلو من قمم الكوكب إلى الهلال". واللافت أيضاً أنه أتى من مانشستر سيتي الملقب بـ"البلو مون".

وأشارت مصادر صحفية برتغالية إلى أن الهلال توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم جواو كانسيلو مقابل 40 مليون يورو، وأن المدافع البرتغالي سيوقع على عقد يربطه بالهلال وسيتقاضى نحو 70 مليون يورو خلال هذه الفترة، حسب التقارير.

كانسيلو كان أحد الأهداف الثلاثة التي حددها النادي السعودي لسد فراغ رحيل سعود عبد الحميد إلى روما، وكان كانسيلو انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة، ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف.