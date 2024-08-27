إيلاف من روما: رسمياً.. أصبح اللاعب السعودي سعود عبد الحميد البالغ 25 عاماً، وهو المدافع الأيمن لنادي الهلال والمنتخب السعودي، أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي، فقد أعلن نادي روما الثلاثاء إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع سعود عبدالحميد.

وقدّم النادي الإيطالي اللاعب السعودي الدولي صاحب الـ 25 عاماً عبر مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام في العاصمة الإيطالية روما، وسط مشاعر يغلفها التفاؤل يمقدرة النجم السعودي الشاب على ترك بصمة حقيقية في النادي الإيطالي والدوري الإيطالي، لفتح أبواب الاحتراف الحقيقية أمام اللاعب السعودي، الذي يعيش أجواء الاحتراف الداخلي في دوري روشن السعودي، ولكنه يحتاج إلى تجارب احترافية أوروبية أيضاً.

سعود عبد الحميد لاعب دولي، وكان قد انضم لصفوف المنتخب السعودي في عام 2019، وخاض معه 28 مباراة دولية، وهو مدافع أيمن يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، مما يجعله مدافعاً عصرياً.

والمفارقة أن سعود سوف يرتدي القميص رقم 12 مع روما، وهو نفس القميص مع المنتخب السعودي، وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي، وذلك بعد أن وقع على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم، ونجح في اجتياز الفحص الطبي، وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3 ملايين يورو.

وكان نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو، لكن الهلال رفضه على الفور.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

مما أسهم في موافقة الهلال على رحيل سعود عبد الحميد.