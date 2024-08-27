برلين : اُوقف المدافع الدولي وقائد نادي لايبزيغ لكرة القدم المجري ويلي أوربان مباراتين من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء بعد تلقيه بطاقة حمراء في فوز فريقه على ضيفه بوخوم السبت في الدوري.

ولن يتمكن أوربان من الالتحاق بصفوف لايبزيغ الذي يحلّ ضيفا على باير ليفركوزن حامل اللقب السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي، والمباراة التالية على أرضه أمام أونيون برلين بعد فترة التوقف الدولي.

طُرد الدولي المجري البالغ 31 عاما بالبطاقة الحمراء بعد ارتكابه خطأ على مهاجم بوخوم الشاب البديل الهولندي مايرون بوادو في الدقيقة 85.

وحصد لايبزيغ النقاط الثلاث بفضل الوافد الجديد البديل النروجي أنتونيو نوسا (59).

وكان مدرب لايبزيغ ماركو روزه يأمل في أن يتجنب أوربان الإيقاف، قائلاً إن مقطع الفيديو في الاعادة البطيئة للحادث أظهر "لمس ويلي الكرة قليلا" قبل الخطأ الذي استوجب البطاقة الحمراء.