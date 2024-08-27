إيلاف من مدريد: أكد فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد أنه يريد الإستمرار في صفوف "الملكي" لصنع التاريخ، وأشار إلى أنه يشعر بأن كل لحظة في ريال مدريد تستحق أن يعيشها ويستمتع بها، كما كشف عن عشقه لدوري الأبطال على وجه التحديد، وقال إنه يحلم بالحصول على المزيد من ألقاب البطولة القارية ليصبح مثل أساطير الريال.

وقال "فيني" إنه يريد الاستمرار مع أفضل فريق على هذا الكوكب لفترة طويلة وصنع التاريخ في هذا الفريق العظيم، وفي مقابلة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أضاف: "لطالما حلمت باللعب لريال مدريد، لذلك أعيش كل لحظة كما لو كانت الأخيرة".

وتابع: "الجميع يريد الفوز مع أفضل فريق على هذا الكوكب، وأنا سأكون قادرا على اللعب مع الأفضل، وأسجل الكثير من الأهداف في العديد من النهائيات".

وأكمل الجناح البرازيلي: "أنا في الرابعة والعشرين من عمري فقط، وأريد الاستمرار على هذا النحو لفترة طويلة وصنع التاريخ في هذا الفريق العظيم الذي ألعب له اليوم".

وتابع: "ليس لدى الجميع هذه الفرصة للقيام بذلك، ولهذا السبب أتحدث عن الاستمتاع بكل لحظة بهذا القميص".

الثلاثية هدف الملكي

وعن إمكانية الفوز بالثلاثية هذا الموسم، قال فينيسيوس: "في كل عام، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أولا يأتي دوري أبطال أوروبا، وهو المسابقة الأصعب، ثم الدوري ثم الكأس".

وواصل: "دوري أبطال أوروبا هو اللقب الذي يريد ريال مدريد الفوز به دائمًا، لكن هدفنا الآن هو محاولة الفوز بكل الألقاب المتاحة، وأن نتمكن من تحقيق الثلاثية في النهاية".

ماذا حدث مع وصول مبابي؟

وعن الموسم الجديد وانضمام مبابي، قال البرازيلي: "الفريق جيد جدا وكان كذلك لفترة طويلة، الآن، مع وصول مبابي، يقول الجميع إن الفريق يمكن أن يصبح لا يمكن إيقافه، لكن في الوقت الحالي يتعين علينا القيام بأفضل تدريب، ومحاولة فهم بعضنا البعض في أسرع وقت ممكن".

واعترف: "أحب أسلوب مبابي وطريقة لعبه، والحقيقة أنني متحمس جدا لما يمكننا القيام به خلال الموسم.. لقد جاء بعد أن سجل العديد من الأهداف وفاز بالعديد من الألقاب.. لقد وصل إلى النادي الذي حلم دائما بالتواجد فيه، والذي حلم كل لاعب دائما باللعب فيه، ريال مدريد".

حلم الكرة الذهبية

وعن حلم الفوز بالكرة الذهبية، قال: "ألعب دائما لأكون من بين الأفضل، وكل يوم يمر في ريال مدريد أشعر بثقة أكبر. لقد فزت بالفعل بلقبين لدوري أبطال أوروبا وألعب مع آخرين فازوا بالفعل بـ6 ألقاب".

وأردف: "أريد الاستمرار على هذا المستوى لفترة طويلة، وأن أكون قادرا على الفوز بدوري أبطال أوروبا بقدر ما فاز به كارفاخال ومودريتش وناتشو وكروس".

وعن توقعاته لمستقبل ريال مدريد، قال: "يمكن أن يكون لدينا أحد أفضل الفرق في العقد المقبل، والآن علينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب بالأداء الجيد، ويمكنني إلى جانب زملائي في الفريق، أن أقترب من الفوز بمزيد من الألقاب لريال مدريد".