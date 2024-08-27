نيويورك : بدأت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميا سعيها لإحراز لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الثانية بفوز صعب على حساب الروسية كاميلا راخيموفا 6 4 و7 6 (6/8) الثلاثاء ضمن الدور الاول.

وتفوّقت شفيونتيك بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2022 بعد أن عانت الأمرين في المجموعة الثانية لتعزّز سلسلة إنتصاراتها القياسية هذا الموسم الى 54 فوزا.

ولم يكن أداء شفيونتيك في مستهل البطولة الكبرى مرضيا حيث ارتكبت 41 خطأ مباشرا وتعيّن عليها تلافي ثلاث فرص لخسارة المجموعة الثانية قبل أن تحسم النتيجة.

وقالت شفيونتيك المتوجة أخيرا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة بعد فوزها على ملعب آرثر آش "أحاول التكيّف مع الملعب والشعور به. سأعمل على اكتساب المزيد من الإيقاع يوما بعد يوم. إنه أكبر ملعب لدينا وتشعر أنه أمر مهم للغاية".