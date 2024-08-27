مدريد : قاد الوافد الجديد داني أولمو فريقه برشلونة لتحقيق فوز متأخر مرة أخرى على حساب مضيفه رايو فايكانو 2 1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء.

وجاء هدف الفوز للفريق الكاتالوني في الدقيقة 82 عبر أولمو ليساعده على تحقيق فوزه الثالث من ثلاث مباريات تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، واللافت أنّ فوزيه السابقين جاءا ايضا بنتيجة 2 1.

ولم يشارك أولمو في أول مباراتين لفريقه في الدوري الإسباني بعد إنتقاله من لايبزيغ الألماني بسبب صعوبات النادي المالية، ولم ينل موافقة على ذلك سوى في وقت سابق من الثلاثاء، وتمكن نجم منتخب إسبانيا في كأس أوروبا الاخيرة من ترك بصمة سريعة.

ومنح أوناي لوبيس أصحاب الأرض التقدم مبكرا (9) قبل أن يعادل بيدري النتيجة لبرشلونة (60).

وحقّق رايو فايكانو الذي يحتفل هذا الموسم بمئويته وقد تمكن في الساعات الماضية من ضمّ لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيس الذي شاهد المباراة من المنصة الرئيسية، بداية قوية حيث افتتح له لوبيس التسجيل بعدما انطلق خورخي دي فروتوس على الجهة اليمنى ومرر للوبيس الذي أسكن كرته الشباك من تسديدة منخفضة (9).

ولم يشكّل برشلونة الخطورة اللازمة في الوقت المتبقي من الشوط الأول باستثناء فرصة للشاب لامين جمال في الدقائق الأخيرة قبل الدخول الى استراحة الشوطين.

ودفع فليك بأولمو في مستهل الشوط الثاني مكان فيران توريس، ليخوض باكورة مبارياته بقميص البلاوغرانا.

ونجح أولمو سريعا في أخذ مكانه في هجوم الفريق الكاتالوني فيما انتقل البرازيلي رافينيا لشغل مركز الجناح الأيسر.

وسرعان ما تطوّر أداء الضيوف من الناحية الهجومية، حيث تمكن بيدري من معادلة النتيجة اثر سلسلة تمريرات مع رافينيا قبل ان يصوّب مباشرة داخل المرمى (60).

وظنّ برشلونة أنّه انتزع التقدم بعد عشر دقائق عن طريق هدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الثلاثة أهداف حتى الآن في الدوري الا أنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أي آر" مشيرا الى خطأ من الفرنسي جول كونديه خلال الهجمة (70).

لكنّ رجال فليك لم يستسلموا بحثا عن النقاط الثلاث حيث تمكن أولمو من التسجيل ببراعة عالية بعدما هيّأ له زميله في المنتخب الإسباني والنجم الشاب لامين جمال الكرة (82).