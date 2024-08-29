ليفربول : أكد الهداف المصري محمد صلاح أنه لا يفكر بمستقبله ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع ليفربول الإنكليزي و"بعدها سنرى".

كتب الدولي المصر التاريخ مع ليفربول وحجز لنفسه مكانا بين عمالقة الدوري الإنكليزي بتسجيله 213 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

ومع تبقي أقل من عام في عقده مع ليفربول، قال هداف الدوري الإنكليزي ثلاث مرات إنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم.

وأضاف في مقابلة مع سكاي سبورتس "قبل بداية الموسم، كنت أقول في نفسي +يتبقى لي عام واحد، دعونا نستمتع به وألا نفكر في العقد".

وأكمل "لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير وبعدها سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتنا لوجودك هنا".

وارتبط اسم المصري باستمرار بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، علما أن ليفربول كان قد رفض قبل عام عرضا بقمية 150 مليون جنيه استرليني (198 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته وفقا للتقارير.

ووقع صلاح عقدا مدته ثلاثة أعوام في 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ بطل الدوري الإنكليزي 19 مرة بواقع أكثر من 18 مليون جنيه استرليني في العام حسب التقارير.

ولم يظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما أي إشارات على أفول نجمه، إذ سجل في المباراتين الأوليين للفريق في الدوري الممتاز بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت ضد إيبسويتش تاون وبرنتفورد.