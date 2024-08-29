باريس : استدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا المهاجم ميكايل أوليسيه ولاعب الوسط مانو كونيه، الحائزين على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، للمرة الأولى إلى تشكيلة "الديوك" لمواجهة إيطاليا في السادس من أيلول/سبتمبر وبلجيكا في التاسع منه، ضمن دوري الأمم الأوروبية، وفقا لما أعلنه ديشان الخميس.

وشهدت لائحة اللاعبين الـ23، وهي الأولى منذ نهاية كأس أوروبا 2024 التي بلغ فيها الفرنسيون الدور نصف النهائي قبل الخسارة 1 2 أمام إسبانيا حاملة اللقب، عودة مدافع تشلسي ويسلي فوفانا (23 عاما ومباراة دولية واحدة).

وكان أوليسيه الذي تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف مقابل أكثر من 50 مليون يورو، أحد أهم اكتشافات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

واستفاد لاعب كريستال بالاس الإنكليزي السابق من الاعتزال الدولي للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو (57 هدفا)، إضافة إلى غياب كينغسلي كومان الذي لم يستخدمه ديشان خلال كأس أوروبا في ألمانيا سوى نادرا، والمنتظر انتقاله إلى الهلال السعودي من بايرن ميونيخ.

وباستدعاء أوليسيه، يكون ديشان قد أجهز على آمال اتحادات أخرى كان من المحتمل أن تستدعي المهاجم المولود في لندن لأم فرنسية جزائرية ولأب إنكليزي نيجيري إلى صفوفها.

وشكّل اختيار كونيه مفاجأة أكبر. لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاما والناشط في بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، استفاد هو أيضا من الغيابات الكثيرة في خط الوسط الفرنسي لإيجاد مكان له في القائمة.

وسيكون ديشان محروما من خدمات لاعب ريال مدريد إدواردو كامافينغا للإصابة في ركبته اليسرى، إضافة إلى أدريان رابيو الذي يبحث عن ناد والذي يعود آخر ظهور له على أرض الملعب إلى التاسع من تموز/يوليو الماضي خلال الخسارة في نصف نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا (1 2).