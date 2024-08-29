موناكو : اصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، بوصيفه بوروسيا دورتموند الألماني، ليفربول الإنكليزي وميلان الإيطالي، في المرحلة الأولى من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى جانب خمسة منافسين آخرين من مستويات أدنى، وذلك خلال حفل سحب القرعة الخميس في موناكو.

وسيواجه ريال المصنّف في المستوى الأوّل، أيضاً كل من أندية أتالانتا الإيطالي، سالزبورغ النمسوي، ليل الفرنسي، شتوتغارت الألماني وبريست الفرنسي.

وتضم النسخة الجديدة من دوري الأبطال 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في دوري الأبطال من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 أيلول/سبتمبر 2024 و29 كانون الثاني/يناير 2025.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي في المواسم الأربعة الماضية والمتوّج بلقب المسابقة العام ما قبل الماضي، من المستوى الأوّل أيضا، مع كل من إنتر الإيطالي، باريس سان جرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، فينورد الهولندي، سبورتنغ البرتغالي، سبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

بدوره، يلعب إنتر بطل الدوري الإيطالي مع لايبزيغ وباير ليفركوزن الألمانيين، مانشستر سيتي وأرسنال الإنكليزيين، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري، موناكو الفرنسي وسبارتا براغ.

ويواجه بايرن ميونيخ بطل المسابقة ست مرات مع سان جرمان، برشلونة، بنفيكا، شاختار دانييتسك الأوكراني، جنك البلجيكي، فينورد، سلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنكليزي.

أما لايبزيغ من المستوى الأوّل أيضا، فسيلعب مع ليفربول، إنتر، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنغ، سلتيك الاسكتلندي، أستون فيلا وشتورم غراتس النمسوي.

ويلعب سان جرمان مع سيتي، بايرن، أتلتيكو، أرسنال، أيندهون الهولندي، سالزبورغ، جيرونا الإسباني وشتوتغارت.

كما يواجه ليفربول كل من ريال مدريد، لايبزيغ، ليفركوزن، ميلان الإيطالي، ليل الفرنسي، أيندهوفن، بولونيا وجيرونا.

من جانبه، يلعب دورتموند مع برشلونة، ريال مدريد، شاختار، كلوب بروج، سلتيك، جنك، شتورم غراتس وبولونيا الإيطالي.