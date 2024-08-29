مدريد : حقق جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، فوزه الأول هذا الموسم على ضيفه أوساسونا 4 0 الخميس في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل براين هيل القادم من توتنهام الإنكليزي بالإعارة هدف جيرونا الأوّل في الدقيقة 34، وأضاف الأوكراني فيكتور تسيهانكوف الثاني (53) وتبعه أبل رويس الوافد من براغا البرتغالي بالثالث (56)، قبل أن يختم البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني المهرجان التهديفي (90).

وجاء فوز الفريق الكاتالوني بعد تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1 1 في المرحلة الأولى وخسارة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0 3 في الثانية.

ورفع جيرونا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند أربع نقاط أيضا في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.

كان أوساسونا بدأ الموسم بتعادل سلبي مع ضيفه ليغانيس قبل الفوز على ضيفه الثاني ريال مايوركا بهدف من دون رد.

ويتصدر برشلونة الترتيب بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات (9 نقاط)، بفارق نقطتين عن فياريال الثاني.