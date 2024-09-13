نيويورك : قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الجديد لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم إن فريقه بحاجة إلى تحديد أعلى هدف ممكن التتويج بكأس العالم، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام في نيويورك الجمعة بعد توقيعه العقد هذا الأسبوع.

ويعتقد المدرب السابق لتوتنهام الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي أن هذا الهدف يجب أن يُحفّز اللاعبين، علما أن الولايات المتحدة تستضيف كأس العالم 2026 مشاركة مع المكسيك وكندا.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي في نيويورك "نحتاج أن نؤمن بأننا قادرون على الفوز. لا الفوز بمباراة واحدة فقط، بل الفوز بكأس العالم. نريد أن يصل اللاعبون إلى اليوم الأول من المونديال وهم يفكرون بأهداف كبيرة".

وكان بلوغ ربع النهائي في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 أفضل إنجاز لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم الحديثة، علما أنها حلّت ثالثة في النسخة الافتتاحية عام 1930 في الأوروغواي.

ولجأ الاتحاد الأميركي للعبة إلى بوكيتينو بعد إقالة المدرب غريغ بيرهالتر في تموز/يوليو بعد أداء ضعيف في كوبا أميركا.

ومع عدم وجود تصفيات مؤهلة للمونديال للبلد المضيف، تُعتبر المشاركة في دوري الأمم الخاص باتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" والكأس الذهبية هي المباريات التنافسية الوحيدة للولايات المتحدة.

ويملك المدرب الذي عمل مؤخرا مع تشلسي الإنكليزي، أقل من عامين لقلب حظوظ المنتخب الفائز بمباراة واحدة فقط في آخر سبع له، لكنه يعتقد أنه قادر على القيام بذلك.

وتابع الأرجنتيني "أعتقد أن هناك وقتا كافيا. لا يمكننا استخدام هذا كعذر"، معتبرا أن "الإيمان" هو العامل الأكثر أهمية في هذه العملية.