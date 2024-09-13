ميلانو : يأمل إنتر حامل اللقب أن يستعد بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل من استحقاق قاري شاق جدا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي ومن بعده الديربي ضد جاره ميلان، وذلك حين يخوض هدوء ما قبل العاصفة الأحد ضد مضيفه مونتسا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر فريق المدرب سيموني إينزاغي الترتيب بسبع نقاط وبفارق الأهداف أمام كل من غريمه يوفنتوس وجار الأخير تورينو وأودينيزي بعد فوزين وتعادل في المراحل الثلاث الأولى.

ومن المتوقع أن يعمد إينزاغي إلى إراحة بعض نجومه في مباراة الأحد، نظرا إلى ما ينتظره الأربعاء من استحقاق شاق في إنكلترا ضد سيتي في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة، قبل أن يواجه جاره اللدود ميلان الأحد المقبل في المرحلة الخامسة من الدوري.

وسيكون إينزاغي أمام مهمة حث لاعبيه على مواجهة مونتسا بكامل التركيز وعدم التفكير بسيتي الذي تغلب على "نيراتسوري" في نهائي المسابقة القارية عام 2023.

توج إنتر بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي قبل خمس مراحل على ختام الموسم بعد فوزه على ميلان بالذات، ولا يريد التفويت فرصة تجديد التفوق على الجار اللدود الذي يستضيف فينيتسيا السبت، لكن عليه أولا حسم النقاط الثلاث أمام مونتسا كي لا يسمح ليوفنتوس الذي يحل بدوره ضيفا على إمبولي، بالتقدم عليه.

أجواء حذرة في المدرجات

وخلافا للأجواء الإيجابية في أرض الملعب، تخيم على المدرجات وخارج الملعب أجواء حذرة جدا بعدما طعن أندريا بيريتا، زعيم مجموعات المشجعين المتشددة "ألتراس" في إنتر، حتى الموت الأربعاء مشجعا آخر للنادي وأحد أعضاء مافيا "ندرانغيتا" في مدينة كالابريا.

وقال بيريتا البالغ 49 عاما وزعيم ألتراس المدرج الشمالي إنه كان في حالة دفاع عن النفس، مضيفا أنه طعن أنتونيو بيلوكو (36 عاما) بعدما أطلق الأخير عليه النار بمسدس وأصابه في ساقه.

ووقعت الحادثة صباح الأربعاء خارج صالة للألعاب الرياضية في "تشيرنوسكو سول نافيليو"، وهي بلدة تقع في مدينة ميلانو، عندما تشاجر الرجلان داخل سيارة.

وخلف بيريتا الذي أدين في مناسبات عديدة لارتكابه أعمال عنف وتجارة مخدرات، الزعيم التاريخي لألتراس إنتر فيتوريو بويوكي الذي قُتل في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفقا للصحافة.

أما بولوكو فقد قُدّم على أنه وريث عائلة قوية تنتمي إلى مافيا "ندرانغيتا" الواقعة في مدينة كالابريا في جنوب إيطاليا، وأدين في الماضي لجرائم تتعلق بالمافيا.

وأُوكل التحقيق في الحادثة إلى المدعي العام باولو ستوراري، وهو قاض في وحدة مكافحة المافيا، وقد حقق في حادثة قتل بويوكي وتسلُل المافيا إلى مجموعات الألتراس في كرة القدم الإيطالية.

يوفنتوس للعودة إلى الانتصارات

وبعد بداية نارية بقيادة مدربه الجديد تياغو موتا وفوزه بثلاثية نظيفة على كل من كومو وهيلاس فيرونا، تعثر يوفنتوس وتشكيلته المتجددة أمام روما من دون أهداف في المرحلة الماضية التي سبقت نافذة المباريات الدولية، وبالتالي يريد العودة سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة إمبولي كي يتحضر بأفضل طريقة لاستحقاق دوري الأبطال الثلاثاء على أرضه ضد أيندهوفن الهولندي ومن بعده لمواجهة نابولي السبت المقبل في الدوري.

وبعد التعثر أمام روما، قال موتا "خضنا مباراتنا الثالثة فقط للموسم ولعبنا ضد فريق صعب المراس يملك مدربا جيدا (دانييلي دي روسي) ولاعبين جيدين... هناك الكثير من الأمور التي بإمكاننا تحسينها".

وتابع "ما زال الوقت مبكرا، دعونا نرى أين سنكون في نهاية الموسم. ما زال مبكرا الآن التحدث عن أهدافنا للموسم".

وسيكون المدرب البرتغالي باولو فونسيكا تحت المجهر السبت أمام فينيتسيا بعد بدايته المتعثرة مع ميلان الذي يتخلف عن جاره إنتر بفارق خمس نقاط بعد ثلاث مباريات فقط.

ومن المتوقع أن يحظى الوافد الجديد الإنكليزي تامي أبراهام بفرصة اللعب أساسيا للمرة الأولى بألوان ميلان، ليتواجد بجانب زميليه السابقين في تشلسي فيكايو توموري وروبن لوفتوس شيك في ظل عدم جاهزية الوافد الجديد الآخر الإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود البرتغالي رافايل لياو والفرنسي تيو هرنانديز إلى التشكيلة الأساسية لفونسيكا بعدما أشركهما كبديلين في لقاء المرحلة الماضية ضد لاتسيو (2 2)، ما دفعهما إلى التصرف بشكل غير احترافي من خلال رفضهما الانضمام إلى زملائهما خلال استراحة شرب المياه.

وتلقى ميلان خبرا سارا قبل استضافته لليفربول الإنكليزي الثلاثاء في دوري الأبطال ومواجهة الديربي ضد إنتر بعودة موراتا إلى التمارين الأربعاء بحسب شبكة "سكاي سبورت إيتاليا".