باكو : رفض سائق مرسيدس لويس هاميلتون الخميس التلميحات التي تفيد بأنه شعر بخيبة أمل أو تجاهل من قرار المصمم العبقري أدريان نيوي الانضمام إلى أستون مارتن العام المقبل بدلا من مغادرة ريد بول إلى فيراري الذي سينتقل البريطاني إلى صفوفه.

وأصرّ بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات والذي يستعد للانتقال إلى الحظيرة الإيطالية العام المقبل على أنه يشعر بـ "الامتياز" للعمل مع فريقين توّج معهما بالالقاب من دون نيوي، وهما ماكلارين ومرسيدس، مضيفا أنه كان ليكون "شرفا" العمل معه في إيطاليا الموسم المقبل.

وقال هاميلتون عن مواطنه البالغ 65 عاما والذي أكد الثلاثاء أنه سينتقل إلى أستون مارتن في عام 2025 "ربما كان أي فريق سيكون سعيدا بوجوده".

وتابع ابن الـ 39 عاما "في نهاية المطاف، كان عليه أن يفعل ما هو الأفضل بالنسبة له. هذا لا يغيّر أي شيء بالنسبة لي. هذا لا يغيّر هدفي، أو تركيزي مع الخطوة التالية. لذلك، ما زلت أعتقد بنسبة 100 في المئة أن هناك الكثير مما يمكننا القيام به".

وكشف نيوي الذي حققت سياراته التي أشرف على تصميمها أكثر من 200 انتصار في الجوائز الكبرى و25 بطولة، أنه ينوي مغادرة ريد بول في وقت سابق من هذا العام وأنه كان في مناقشات مع العديد من الفرق، بما في ذلك فيراري، قبل أن يقرر الذهاب إلى أستون مارتن الذي يقع مقره في سيلفرستون.

وأكد هاميلتون، الفائز بستة ألقاب مع فريقه الحالي مرسيدس وبباكورة ألقابه مع ماكلارين عام 2008، ان نيوي هو الشخص الذي كان يتمنى العمل معه أكثر من أي شخص آخر في الفورمولا واحد.

وفي حديثه في باكو قبل جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع، سُئل الفائز بـ 105 سباقات، وهو رقم قياسي، عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية فيراري تفشل في التعاقد مع نيوي، فأجاب قائلا "بصراحة، لا. أشعر أنه بينما ذكرت من قبل أنه سيكون شرفا لي العمل مع أدريان، فقد كان من حسن حظي العمل مع فريقين فازا بالبطولات ولم يكن لديهما أدريان".

وبدوره، قال زميله المستقبلي في فيراري شارل لوكلير من موناكو إنه لم يشعر بخيبة أمل أيضا "ليس الأمر وكأننا لم نحاول أو نتحدث مع أدريان".