باكو : يبحث الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة عن استعادة الثقة ونغمة الفوز هذا الاسبوع، إذ يتطلع ريد بول إلى إيقاف انحداره والاحتفاظ بالريادة لدى السائقين والصانعين خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

وبعد ستة سباقات من دون أي فوز ترافق مع صعود أسهم العديد من المنافسين وفي طليعتهم ماكلارين، يصل فيرستابن إلى باكو وهو يتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق 62 نقطة عن البريطاني لاندو نوريس.

كما تقلصت الفجوة بين ريد بول وماكلارين إلى ثماني نقاط فقط لدى الصانعين.

ويعود الفوز الأخير لفيرستابن وريد بول الذي حمل الرقم 61 الى جائزة إسبانيا الكبرى في حزيران/يونيو، في حين فاز زميله المكسيكي سيرخيو بيريس للمرة الأخيرة الى جائزة باكو نفسها، حاصدا آنذاك فوزه السادس في مسيرته والثاني في أذربيجان خلال سباق العام الماضي.

وستنتهي هيمنة ريد بول المطلقة على ترتيب الصانعين والمستمرة منذ أكثر من عامين، وتحديدا منذ سباق جائزة إسبانيا الكبرى في عام 2022، إن تمكن ماكلارين من التفوّق عليه بفارق تسع نقاط الأحد.

وشكّل إعلان أستون مارتن إنضمام مصمم فريق ريد بول أدريان نيوي الذي يعتبر أحد أكثر المهندسين والمصممين موهبة في تاريخ الرياضة الميكانيكية الأسرع، كشريك إداري فني مستقبلي الثلاثاء حدثا لافتا بمكنوناته، فإن أي إخفاق جديد لريد بول في باكو سيكون ذات دلالات لافتة.

وانهمك فيرستابن وبيريس في الفترة الأخيرة لإيجاد الحلول لتراجع أدائهما منذ أن فاز شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري بسباق جائزة مونتسا في 1 أيلول/سبتمبر.

وقال فيرستابن "كان سباق مونتسا صعبا بالنسبة لنا، ومن أولوياتنا استعادة مستوانا إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه".

وأضاف "نريد دائما أن نكون أكثر قدرة على المنافسة، وقد عمل الفريق بجد على حل المشكلات التي واجهناها".

بدوره، قال بيريس "لقد مررنا بفترة جيدة من التفكير والعمل منذ السباق الأخير. لقد عمل كل من ماكس وأنا في المصنع لضمان إيجاد حل للمشاكل.

وأردف "للعودة إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه على سلم الترتيب، سيتطلب الأمر جهدا جماعيا ويمكنك أن ترى ذلك كل يوم في ميلتون كينز. لقد دفعنا ذلك جميعا إلى الأمام".

بيريس يعوّل على ذكرياته الجيدة في باكو

واحتل بيريس المركز الثامن في مونتسا بفارق مركزين عن زميله فيرستابن، في حين احتل سائقو فيراري وماكلارين وسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المراكز الخمسة الأوائل.

وبعد موسم شابه الكثير من التكهنات حول مستقبله في ريد بول اثر سلسلة من النتائج السيئة، رحبّ بيريس بالعودة الى حلبة تعتبر الأحبّ الى قلبه.

ويعد المكسيكي السائق الوحيد الذي فاز في باكو مرتين وقد حصد نقاطا على هذه الحلبة أكثر من أي سائق آخر.

وقال "شخصيا، احب التسابق هنا. الطرقات على هذه الحلبة تناسب أسلوبي، وباكو هي حلبة ممتعة".

كما يتحلى فيراري بالأمل في باكو بعدما استطاع الظهور بسيارة متطورة في مونزا حيث ادت تعديلاته في جوانب فنية عدّة.

لكنّ مدير الفريق فريد فاسور أشار الى أنّ الفريق سيضع تركيزه على الثبات وليس تشتيت انتباهه بالترتيب خلال الاسبوع الطالع، حيث يستمر الفريق الإيطالي بمطاردة ريد بول وماكلارين.

وتابع "يتعين علينا التركيز على القيام بعمل جيد في كل نهاية أسبوع، وإذا كان علينا أن نحقق شيئا ما، فسوف نحققه. لا فائدة من التركيز على البطولة والتحفظ... كل شيء يمكن أن يتغير كثيرا من أسبوع إلى آخر".

وبعد أن تمكن ماكلارين ومرسيدس من تحقيق الفوز في السباقات الأخيرة، ستكون الأنظار شاخصة الى حلبة باكو التي تتميّز بسرعتها، مع العلم أنّ السائق الاحتياطي في فيراري البريطاني أوليفر بيرمان سيحلّ مكان الدنماركي كيفن ماغنوسن الى جانب الألماني نيكو هولكنبرغ في هاس.